"الشارقة السينمائي الدولي يحتفي بسينما كوريا الجنوبية

الشارقة في 19 سبتمبر/ وام / تنظم مؤسسة “فن ”في سينما فوكس - سيتي سنتر الزاهية ، من 6 حتى 11 من أكتوبر المقبل،النسخة الـ 12 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، ، بهدف توفير منصة مبتكرة تجمع صناع الأفلام والمبدعين من مختلف أنحاء العالم والاحتفاء بهم وتمكينهم من عرض أعمالهم السينمائية أمام مختلف شرائح المجتمع.

وستشهد نسخة المهرجان عرض 76 فيلماً تم اختيارها من بين 1740 فيلماً من 26 دولة من بينها المملكة العربية السعودية وفرنسا وإيران وإندونيسيا والبحرين وروسيا والهند وهولندا، إضافة إلى دول ساو تومي وبرينسيب والإكوادور وبيليز التي تشارك للمرة الأولى في المهرجان الذي أعلن عن اختياره كوريا الجنوبية لتكون ضيف شرف النسخة الحالية .

و أعلنت مؤسسة "فن" عن إطلاق "المؤتمر العالمي لأفلام الأطفال والشباب"، الذي يُعد منصة إقليمية مبتكرة تهدف إلى تسلط الضوء على أهمية السينما ودورها في تشكيل وعي الشباب في العالم العربي والتحديات التي تواجه السينما العربية ، ودعم أصحاب المواهب الناشئة.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة "فن" ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أن المهرجان منذ انطلاقته شكل مساحة إبداعية مُلهمة تسهم في تمكين صناع الأفلام وإبراز دورهم الجوهري في تطوير المشهد الثقافي والفني المحلي، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، مشيرة إلى حرص المؤسسة على رعاية أصحاب المواهب الناشئة وتأهيلهم إبداعياً وثقافياً وتمكينهم من اكتشاف قدراتهم في صناعة السينما.

وقالت :نؤمن في المؤسسة بأن السينما لغة عالمية قادرة على توحيد الشعوب وأداة مهمة لغرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال والشباب، ونسعى عبر المهرجان إلى تمكين المبدعين من مشاركة تجاربهم وإبداعاتهم مع الجمهور، وهو ما يعكس التزاماتنا بتأسيس جيل جديد من صناع الأفلام يتميز بقدرته على التعبير عن أفكاره ووجهات نظره ويسهم في مناقشة قضايا مجتمعاته.

وأشارت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، إلى أن مؤسسة فن تواصل عبر نسخة المهرجان الحالية تألقها بناء على النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية لترسيخ مكانة الشارقة حاضنةً للإبداع ووجهةً للطاقات الخلّاقة لافتة إلى أن في نسخة هذا العام سنسعى إلى تقديم برنامج ثري ومتنوع يوازن بين عروض الأفلام العالمية المميزة والجلسات النقاشية والحوارية التي سنشهدها خلال مؤتمر المهرجان والهادفة إلى فتح الآفاق أمام المواهب الشابة للتعلم والتفاعل المباشر مع خبراء الصناعة، معربة عن اعتزازها باستضافة كوريا الجنوبية ضيف شرف المهرجان بما تحمله من تجارب سينمائية متفردة تعكس قوة الإبداع الفني وقدرته على مخاطبة العالم.

وخلال نسخة هذا العام تستضيف "السجادة الخضراء" 3 أفلام تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وهي الفيلم الهولندي "مس موكسي" للمخرجين ويب فيرنووي وفنسانت بال، كما تعرض المنصة الفيلم الكوري للمخرجة سيريونغ جونغ إلى جانب الفيلم السعودي "هجير" للمخرجة سارة طلب.

وتضم لجان تحكيم المهرجان ( 16 ) مخرجاً وخبيراً في السينما، الممثلة السورية يارا صبري والإعلامي الإماراتي محمد راشد السلامي ًوالمخرج الكويتي داوود سليمان الشعيل رئيس قسم السينما والتلفزيون الشبابي في الهيئة العامة للشباب، والمخرج الكوري جاي هون آن الخبير في مجال الرسوم المتحركة ورالْم لي (هيونجونغ لي) مخرجة أفلام وفنانة وسائط متعددة مقرّها كوريا الجنوبية تجمع أعمالها بين السرد الشعري والفلسفي وسانغ يونغ لي ناقد سينمائي بارز وصلاح الحضرمي مخرج أفلام عماني متخصص في السينما الوثائقية والروائية.

كما تضم اللجان مخرجة الرسوم المتحركة إيناس يعقوب الأمين العام لفنون الرسوم المتحركة لإعلام الطفل في اتحاد المنتجين العرب إلى جانب الإعلامي والناقد السينمائي البحريني طارق البحار رئيس قسم المنوعات والثقافة في صحيفة البلاد البحريني،ة ودان بينيت مؤسس ومدير مهرجاني لوس أنجلوس وسان دييغو الدوليين لأفلام الأطفال، إضافة إلى صانع الأفلام مهند أبو رزق الذي تجاوزت مشاهدات أعماله عبر المنصات أكثر من 500 مليار مشاهدة.

وتشمل أيضاً المخرجة والمنتجة الإماراتية راوية عبدالله الحائزة على عدة جوائز ومخرج الأفلام وألعاب الفيديو فيليب هيلسلاند والمخرجة والسيناريست ومقدمة التلفزيون ميثة العوضي التي شاركت في أكثر من 20 فيلماً قصيراً بأدوار مختلفة إلى جانب الكاتب والمخرج والناقد السينمائي العراقي عرفان رشيد مقدم برنامج “الشرق سينما” و حكيم بلعباس مخرج وكاتب سيناريو ومنتج يشتهر بسينماه الشعرية والإنسانية التي تمزج بين الوثائقي والروائي.

وستتضمن فعالية (SIFF Pop-Up) المصاحية لفعاليات المهرجان وتقام في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار سلسلة من الفعاليات وورش العمل من أبرزها ورشة “الكوميكس الإماراتي – ارسم قصتك” التي يقدمها خبراء مؤسسة "تمكّن" لتدريب الأطفال والناشئة على أساليب رسم قصص مصوّرة مستوحاة من الثقافة الإماراتية، وسيتولى أحمد الرئيسي الإشراف على ورشة “جولة تصوير فوتوغرافي وتوثيق” .