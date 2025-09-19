مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي يتسلّم البراءة القنصلية من القنصل العام للمملكة الأردنية

دبي في 19 سبتمبر /وام/ تسلّم سعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، البراءة القنصلية من سعادة / عمر العتوم، القنصل العام للمملكة الأردنية في دبي والإمارات الشمالية، وذلك خلال لقاء عُقد بمكتب وزارة الخارجية في دبي.

ورحّب سعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم بالقنصل العام بمناسبة تعيينه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية التي تَجمع بين دولة الإمارات ومملكة الأردن في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



