"عيادات صحة" تحصد ست جوائز من اتحاد المستشفيات العربية

أبوظبي في 19 سبتمبر / وام / حصدت "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة “بيورهيلث” ست جوائزضمن النسخة السادسة من جوائز "نجمة التميز في تجربة المريض" التي ينظمها اتحاد المستشفيات العربية، خلال احتفالية أقيمت في 17 سبتمبر الماضي.

ونالت "عيادات صحة" الجائزة “البلاتينية للسلامة وجودة الرعاية” وحصدت خمس جوائز ذهبية في فئات شملت، رعاية المرضى والتفاعل المجتمعي، واستمرارية الرعاية وإدارة التحول، والقيادة والحوكمة والسياسة والثقافة، إضافة إلى فئة سهولة الوصول.

وأوضحت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ "عيادات صحة"، أن هذا الإنجاز يجسد النهج القيادي الملهم الذي تتبناه المؤسسة، مؤكدة فخرها بغرس ثقافة قائمة على تلبية احتياجات المرضى والمجتمع بما يضمن حماية صحة سكان أبوظبي وتعزيز عافيتهم. وأضافت أن تكريم "عيادات صحة" من اتحاد المستشفيات العربية جاء ثمرة التزامها بالابتكار والرعاية المتميزة.

من جهتها، قالت أليس يمين بويز، الرئيسة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية، إن فوز "عيادات صحة" بست جوائز بلاتينية وذهبية يؤكد أن التميز في تجربة المريض يشكل حجر الزاوية في مسار تحول الرعاية الصحية بالمنطقة. وأوضحت أن قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي أثبت مكانته كنموذج رائد ومرجع إقليمي في بناء أنظمة صحية متطورة وفعالة .