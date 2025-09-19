"الإمارات للفلك" ترصد وتصوّر المذنب C/2025 A6 (Lemmon) من سماء الدولة

الشارقة في 19 سبتمبر/ وام / أعلنت جمعية الإمارات للفلك، عن نجاح عضو جمعية الإمارات للفلك المصور والباحث الفلكي تميم التميمي، في رصد وتصوير المذنب غير الدوري C/2025 A6 (Lemmon) من سماء الامارات، وذلك ضمن الجهود المستمرة من قبل اعضاء الجمعية في الرصد الفلكي ولتعزيز الوعي المجتمعي بالظواهر الفلكية وتعريف الجمهور بالأجرام السماوية العابرة.

و قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية، يظهر في الصور الملتقطة المذنب بوضوح حيث تتجلى النواة اللامعة في مركزه والهالة الغازية المحيطة به، إضافة إلى ذيل غباري ممتد بعيدًا عن اتجاه الشمس ويُصنَّف المذنب ضمن المذنبات غير الدورية ذات المدارات الطويلة جدًا التي قد تمر بالقرب من الشمس مرة واحدة كل آلاف السنين أو لا تعود إطلاقًا.

وأضاف أن القدر الظاهري الحالي للمذنب حاليا يبلغ حوالي (+8) مما يجعله هدفًا مناسبًا للتلسكوبات متوسطة الحجم مع توقعات بزيادة سطوعه خلال الأسابيع القادمة مع اقترابه من الحضيض الشمسي.

وأكد أن الإنجاز يعكس دور أعضائها من الباحثين والمصورين الفلكيين في توثيق الظواهر النادرة ونشر الثقافة الفلكية في المجتمع الإماراتي، داعيا الجمهور إلى متابعة منصاتها الإعلامية للاطلاع على المزيد من الصور والتحديثات حول المذنب C/2025 A6 (Lemmon) وسائر الظواهر الفلكية.



