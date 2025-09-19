جمعية الصحفيين تختتم برنامجها التدريبي "النخبة في الصحافة التحليلية"

دبي في 19 سبتمبر/وام/ اختتمت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع شبكة “ميديا فيرس”، برنامجها التدريبي المتخصص “النخبة في الصحافة التحليلية”، الذي انطلق في الخامس عشر من سبتمبر الجاري بمشاركة نخبة من الإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة.

ويأتي تنظيم البرنامج ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المتقدمة التي ينفذها مركز التدريب الذكي التابع للجمعية في كل من دبي وأبوظبي ، والموجهة إلى المؤسسات العامة والخاصة، في إطار استراتيجية الجمعية الرامية إلى تطوير المهنة الإعلامية وتعزيز حضورها الريادي.

وأكدت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً مع شبكة “ميديا فيرس” للذكاء الاصطناعي، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية متقدمة في مجالات الإعلام الذكي والتدريب المهني وإنتاج المحتوى الإبداعي.

وأوضحت أن الشراكة تنسجم مع رؤية الجمعية المستقبلية لتأهيل جيل جديد من الإعلاميين القادرين على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرة إلى أهمية بناء تحالفات ذكية تعزز حضور الإعلام الإماراتي محلياً ودولياً.

وأضافت أن البرنامج يعد من البرامج التدريبية المتقدمة التي تجمع بين المبادئ الأكاديمية والخبرة العملية، بما يتيح للإعلاميين تطوير مهاراتهم في قراءة المشهد الإعلامي وتحليل البيانات والمعطيات وتحويلها إلى قصص ذات قيمة استراتيجية، لاسيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح أحمد الطاهري أن البرنامج يسلط الضوء على الدور المحوري للصحافة التحليلية في المشهد الإعلامي الحديث، باعتبارها أداة رئيسية لفهم القضايا وربط الأحداث بسياقاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في خدمة المجتمع وصناع القرار.

وأشار إلى أن أهداف البرنامج تركز على تمكين الإعلاميين من صقل مهاراتهم في الصحافة التحليلية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على ممارسة العمل الصحفي بأعلى مستويات الجودة والاحترافية.