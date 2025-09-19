بدء أعمال تحكيم الدورة السابعة لجائزة الفجيرة الدولية للتصوير الضوئي

الفجيرة في 19 سبتمبر / وام / أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الجهة المنظمة لجائزة الفجيرة الدولية للتصوير الضوئي، عن بدء لجنة التحكيم أعمالها لاختيار أبرز الأعمال المشاركة في الدورة السابعة لعام 2025 التي تنظم تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وقد أغلق باب المشاركات رسميا في 16 سبتمبر الجاري بعد أن فتح باب التسجيل في 8 أكتوبر 2024.

وشهدت هذه الدورة إقبالا واسعا من المصورين المحترفين والهواة من مختلف دول العالم ما يعكس الطابع الثقافي والفني المتنوع الذي تتميز به الجائزة.

وتركز الدورة الحالية على المحور الرئيسي: "الفجيرة.. مدينة الشرق والنور" إلى جانب محاور أخرى تشمل: الحرف التقليدية والأسواق وقصص من الشارع (المحور العالمي) .

وتميزت المشاركات هذا العام بتنوعها الفني والثقافي، وأسهمت في إبراز غنى التجارب الإبداعية للمصورين من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين وتكريمهم في نهاية شهر أكتوبر المقبل بحضور رسمي وثقافي وفني يعكس مكانة الجائزة على المستويين العربي والدولي.

