معرض "الأصايل 2025" ينطلق الخميس المقبل بالذيد

الشارقة في 19 سبتمبر / وام / يشهد مركز إكسبو الذيد الخميس المقبل، انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من معرض "الأصايل 2025"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، من 25 حتى 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية في مجال مستلزمات الخيول والجمال والصقور إلى جانب عدد من الأندية والجمعيات الرسمية المعنية بالفروسية والصقارة والهجن.

وتكشف النسخة الرابعة للمعرض، عن أحدث منتجات العناية بالخيل والهجن وطرق تربيتها وتجهيزات الإسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات إضافة إلى إتاحة الخدمات والمنتجات المرتبطة بهذا التراث العربي الأصيل، ويقدم على مدار أربعة أيام عرضاً متنوعاً لأجود أنواع الصقور ومعلومات حول طرق ومبادئ ممارسة الصقارة.

ويشهد الحدث تنظيم سلسلة من الفعاليات المبتكرة التي تضفي على نسخته الجديدة طابعًا مميزًا أبرزها مزاد الصقور، والذي يركز على جذب المزيد من عشاق اقتناء الصقور الأصيلة والمهتمين بهذه الرياضة على المستويين المحلي والخليجي، ويتوقع أن يشهد المزاد حضورًا واسعًا ومنافسة للفوز بالصقور العربية الأصيلة والنادرة حيث يقدم المزاد سنوياً عرضاً لمجموعة متنوعة من أفضل أنوع الصقور وأندرها بما فيها طيور الشاهين وجير شاهين وجير تبع وبيور جير خالص وغيرها العديد من الأنواع، كما يتضمن تنظيم مجموعة من الأنشطة والبرامج التراثية.

وأشار سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، إلى أن المعرض نجح في حجز مكانة متميزة له في قائمة أجندة فعاليات مركز إكسبو الذيد السنوية وهو ما تعكسه المشاركة الواسعة من الشركات والعلامات التجارية المتخصصة بمستلزمات الخيول والجمال والهجن والصقور في النسخة الرابعة من الحدث، مؤكداً أن المعرض يمثل نموذجًا للفعاليات النوعية التي يحرص المركز على تنظيمها سنوياً لدورها في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة للمعارض المتخصصة ولإسهامها في تلبية تطلعات سكان وزوار المنطقة الوسطى وإمارة الشارقة بصورة عامة بجانب ما يسهم به في الحفاظ على التراث والصيد المُستدام وإحياء الرياضات التراثية التي تربى عليها أبناء الإمارات وتوارثوها جيلاً بعد جيل.

وأشار إلى أهمية الحدث في تعزيز زخم صناعات الصيد والفروسية عبر توفير بيئة داعمة لملاك الخيل والإبل والصقور وأصحاب المشاريع الذين يعملون في هذا التخصص لتبادل الخبرات والتجارب وعرض منتجاتهم أمام الزوار، وإتاحة الفرصة للمهتمين بالرياضات التراثية لاقتناء أحدث المعدات ومستلزمات الصيد ورعاية الخيل والهجن والتعرف على أفضل الممارسات في رعاية الحيوانات الأصيلة.