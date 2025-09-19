‎"موارد عجمان" تنظم يوما مفتوحا للتوظيف في القطاع المصرفي

عجمان في 19 سبتمبر/ وام/ نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية في القطاع المصرفي، بمشاركة خمسة مصارف هي : مصرف رويا المحلي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف عجمان وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت في مجلس الوطن بعجمان، إجراء أكثر من 500 مقابلة فورية مع مواطنين من حملة الثانوية العامة والدرجات الجامعية بهدف تعريفهم بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص وتقديم الإرشاد المهني المباشر.

كما تضمنت الفعالية طرح فرص ضمن برنامج "إثراء" للتوطين في القطاع المالي الهادف إلى تطوير مهارات المواطنين من خلال برامج تدريبية ومسارات مهنية بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية.