فلاي دبي تعزز حضورها في رومانيا بتدشين رحلاتها إلى مطار ياش

دبي في 19 سبتمبر/ وام / دشنت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى ياش الرومانية لتصبح بذلك أول ناقلة إماراتية تُسيّر رحلات مباشرة من دبي الى هذه المدينة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، فإنه مع بدء رحلاتها إلى ياش مرتين أسبوعياً، تُوسّع فلاي دبي شبكتها في رومانيا إلى وجهتين، بما في ذلك بوخارست.

وإلى جانب رحلاتها الجديدة إلى ياش، سترفع فلاي دبي رحلاتها إلى بوخارست لتصبح ثلاث رحلات يوميا، ليصل إجمالي رحلاتها إلى 21 رحلة أسبوعياً.

وهبطت الرحلة الافتتاحية في مطار ياش الدولي وسط استقبال برشاشات المياه التقليدية.

وأكد جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي أن رومانيا تعد سوقا إستراتيجيا للشركة، مشيرا إلى تحقيق نمو سنوي في أعداد المسافرين إلى بوخارست بنسبة 16% منذ بدء الرحلات في 2012.

من جانبه قال روميو فاترا المدير العام لمطار ياش إن إطلاق رحلات فلاي دبي المباشرة إلى ياش يعد إنجازا مهما، حيث يعزز من مكانة المطار كبوابة دولية ويوفر خيارات سفر أوسع للمسافرين.

وتسير الرحلات بين دبي وياش مرتين أسبوعيا (الثلاثاء والجمعة) من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي، ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ما يتيح مزيدا من خيارات الربط عبر شبكة دبي العالمية.