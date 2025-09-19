رئيس كوت ديفوار يتسلم وسام الجائزة الإفريقية لتعزيز السلم لعام 2025  

أبيدجان في 19 سبتمبر/ وام/ تسلم فخامة الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار وسام الجائزة الإفريقية لتعزيز السلم لعام 2025، التي تُمنح سنويا من قبل المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، وهي مبادرة مشتركة بين الحكومة الموريتانية ومنتدى أبوظبي للسلم تهدف إلى تسليط الضوء على الجهود البارزة في بناء السلام والحوار في القارة الإفريقية.

سلم الجائزة، سعادة الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي بأبيدجان بحضور سعادة علي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات في كوت ديفوار، وعدد من أعضاء الحكومة الإيفوارية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من منتدى أبوظبي للسلم يضم خبراء وممثلين عن منظمات دولية معنية بالسلام.

ويأتي اختيار الرئيس واتارا تقديرا لدوره الرائد في استعادة الاستقرار الوطني في كوت ديفوار بعد سنوات من النزاعات، ومساهماته في تعزيز الوحدة الإقليمية والحوار بين الأديان والثقافات.

وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب الرئيس واتارا عن امتنانه العميق باسم الشعب الإيفواري، مشيرا إلى أن السلام يشكل الأساس للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في إفريقيا.

وأثنى الرئيس واتارا على الدور المحوري الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم، ورئيسه معالي الشيخ عبد الله بن بيه، في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، لا سيما في القارة الإفريقية من خلال مبادرة "المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم".

وأشاد بالرؤية الإماراتية الريادية في مجالات التسامح والتضامن والأخوة الإنسانية، معتبرا أن هذه المبادرات تمثل نموذجا يحتذى به للدول الإفريقية.

وفي ختام كلمته، أطلق الرئيس الإيفواري نداء إلى قادة القارة الإفريقية وشعوبها : " يجب أن يصبح السلام أولويتنا المشتركة لضمان الاستقرار والتنمية في قارتنا، فالسلام ليس خيارا، بل ضرورة حياتية".

من جانبه، أشاد الشيخ المحفوظ بن بيه، في كلمة له بالقيادة الاستشرافية للرئيس واتارا، الذي نجح في استعادة الوئام الوطني وتعزيز روح الإخاء بين جميع الإيفواريين بعد ما مرت به بلاده من أزمات.. وقال " إن عملكم يجسد الاستقرار والحوار ورؤية واضحة للمستقبل. إن منتدى أبوظبي للسلم يرى في جهودكم مثالًا حيًا على كيفية تحول التحديات إلى فرص للبناء، ونحن ملتزمون بدعم مثل هذه الجهود من خلال مبادراتنا الإفريقية".

وأضاف أن هذا التكريم يأتي ضمن رؤية "دروب السلم.. من أبوظبي تبدأ" التي ينتهجها المنتدى في نشر قيم السلم والتعايش السعيد عبر العالم، وفق توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مع تركيز خاص على القارة الإفريقية.

ومنحت الجائزة، خلال دوراتها السابقة، لفخامة كل من محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر؛ ومحمدو بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ وأداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا.