نهيان بن مبارك يكرم المؤسسات الصحية بجوائز المبادرة الذهبية "نجم التميز في تجربة المرضى" في نسختها السادسة بأبوظبي

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام/ افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل النسخة السادسة من جوائز شهادة المبادرة الذهبية "نجم التميز في تجربة المرضى"، الذي نظمه اتحاد المستشفيات العربية في فندق كونراد أبوظبي – أبراج الاتحاد، يوم 17 سبتمبرالجاري. وشهد الحفل تكريم المؤسسات الصحية التي تجعل التجربة الإنسانية أولوية استراتيجية، وتقدم نماذج مبتكرة ومستدامة ترتقي برضا المرضى وتحسّن المخرجات الصحية.

وحضر الحفل سعادة خلف هلال المزروعي، مدير عام التمكين المؤسسي والخدمات الاجتماعية في دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة النائب فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، إلى جانب حشد من أصحاب القرار والقياديين ورُسّامي السياسات الصحية في العالم العربي، وممثلين عن منظمات صحية إقليمية، إضافة إلى كبار المدراء التنفيذيين في المؤسسات الصحية من 12 دولة عربية.

وفي كلمته، توجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالتحية إلى ممثلي المستشفيات الفائزة والقيادات الصحية، قائلاً،"يسرّني للغاية أن أكون معكم هذا المساء في الدورة السادسة لجائزة النجمة الذهبية للتميز في تجربة المرضى، أرحب بكم في أبوظبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المناسبة المهمة".

وأضاف معاليه،" أتوجّه بالشكر إلى اتحاد المستشفيات العربية على التزامه العميق بتحقيق التميز في الرعاية الصحية في منطقتنا، إن التزامكم هذا يبرز طموحاتنا المشتركة في الدول العربية لتحسين صحتنا وجودة حياتنا، أنتم، في اتحاد المستشفيات العربية، تقرّبوننا من تحقيق هذه الطموحات عبر تعزيز الجودة والحيوية في عمل مستشفياتنا، أنتم تساعدون على إبراز الأداء الجيد والمساهمات المتميزة فيما تسعى هذه المستشفيات لتقديم تجربة مريض ممتازة، بما يشمل برامج للتوعية الصحية، وتعزيز الرعاية الوقائية، والتشخيص الدقيق، والعلاج الفعّال. كما يشمل أيضًا إنجازاتهم في مجال البحث الطبي والاكتشاف، وكل ذلك في روح من الاحترام والخدمة المتميزة للمرضى وأسرهم".

وأشار معاليه مرحباً بممثلي معهد بريل، فقال، “ويسعدني أيضًا أن أرحب بممثلي معهد بريل بوصفهم راعياً لهذه الجائزة الذهبية للتميز، إن السمعة الطيبة لهذا المعهد تضمن الأهمية العالمية والانتشار والمعايير العالية لهذه المنافسة، وإن اهتمام المعهد برفع مستوى التجربة الإنسانية في الرعاية الصحية أمر جوهري لضمان صحة العالم، وهو محل تقدير كبير".

وتابع معاليه مؤكداً، "هنا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدّر قادتنا وشعبنا سمات التميز التي تكرّمونها هذا المساء، إن صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يدرك أنه حين يحيا شعبنا بصحة جيدة، فإنهم يقوّون مجتمعنا. وتحت قيادته الحكيمة والمستنيرة، نحن ملتزمون بالتميز في نظامنا للرعاية الصحية. إننا نعتبر هذا الالتزام جزءاً مهماً من أساس جهودنا الوطنية للتنمية والتقدم. ونحن نعلم تمام العلم أن ذلك يتطلب مهارةً، والتزاماً، ورحمةً من جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية. كما يتطلب مستشفيات وعيادات متقدمة وعالية المستوى".

ولفت إلى أهمية هذه المناسبة، مضيفاً "وفي هذا السياق، يسرّنا أن نستضيف احتفالكم بالمستشفيات العربية المتميزة هنا في أبوظبي. معاً، نفرح بهذه الفرصة لإبداء الاحترام الخاص للمستشفيات الفائزة بجائزة نجمة التميز، إن تفانيها والتزامها وإنجازاتها في رعاية المرضى وتجربة المريض تستحق احترامنا وتهانينا القلبية".

وأكد معاليه قائلاً، "لقد أظهرت كل مستشفى فائزة مبادرةً في السعي وراء التميز والصالح العام، ولكل منها سجل مدهش من الإنجازات – شهادة لقادتها، وأطبائها، وممرضيها، وكامل طواقمها، إن العمل الجاد، والالتزام، والعزيمة التي يتحلى بها هؤلاء المتخصصون هي مصادر إلهام لنا جميعاً".

ثم قال "أحرّ التهاني لكل منهم، أشكرهم على مساهمتهم في بناء التميز في عمليات مستشفياتهم، أشكرهم على منحنا فرصة هذا المساء لنكرّم الروح الإنسانية – العمل الجاد، والصبر، والتركيز الذي يتطلبه النجاح، إننا نصفق لهم على إنجازاتهم الجديرة بالإعجاب".

واختتم معاليه كلمته برسالة جامعة، قائلاً، " لو كان عليّ أن أترككم هذا المساء بفكرة واحدة، فستكون هذه، إن التميز في الرعاية الصحية مسعى نبيل. إن أداء مستشفياتنا، بل وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، له أثر عميق في حياتنا، ما من ثروة وطنية أثمن من شعب يتمتع بالصحة، أطلب منكم أن تظلوا أوفياء لالتزاماتكم بتحسين جودة الحياة لجميع مرضاكم، كونوا المبتكرين والناجحين الذين تحتاجهم منطقتنا والعالم، نحن بحاجة إليكم كمحفزين لتحسين جودة الحياة للجميع، ويبدأ ذلك، بلا شك، من خلال توفير تجارب مرضى متميزة،اليوم أعتقد أننا جميعاً نتفق على أن التميز الإنساني والإنجاز البشري سبب للاحتفال. أشكركم مجدداً على التزامكم بمساعدتنا، نحن مرضاكم، على الحفاظ على صحتنا. وأتمنى لكم كل التوفيق في مسعاكم النبيل".

وجرى خلال الحفل توزيع شهادات النسخة السادسة من المبادرة الذهبية، التي أُطلقت بالشراكة مع معهد بريل الأميركي المتخصص في تعزيز ثقافة تجربة المريض، وبدعم من بيور هيلث، أكبر شبكة للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات، حيث تضع هذه المبادرة تجربة المريض في قلب عملية التحول الصحي.

وقد شهدت النسخة السادسة مشاركة 267 مؤسسة صحية من 12 دولة عربية قدّمت مبادراتها المبتكرة لإعادة تعريف أسلوب تقديم الرعاية وتجربة المريض. وبعد عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنة تحكيم متميزة وفق معايير واضحة، تميزت 39 مؤسسة صحية من 8 دول عربية ونالت “نجمة التميز في تجربة المريض”، فيما حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً بارزاً من هذه الجوائز.

وتخلل الحفل كلمات لكل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وسعادة خلف هلال المزروعي، والسيدة أليس يمّين بويز، المدير التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، حيث شددوا على أن التميز في الرعاية الصحية لا يقتصر على النتائج السريرية فحسب، بل يشمل أيضًا شعور المريض، وكيفية التعامل معه، ومدى إشراكه في رحلة علاجه منذ دخوله المستشفى وحتى ما بعد تلقيه العلاج. كما جرى تكريم شخصيات ومؤسسات صحية بارزة تقديراً لجهودها في دعم تجربة المريض وتحسين جودة الرعاية، وهم، من الإمارات، بيورهيلث، شركة أبو ظبي لخدمات البيانات الصحية، مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مستشفيات الظفرة، مستشفى الكويت، مستشفى القاسمي، أمانة للرعاية الصحية، مستشفى الفجيرة، مستشفى فقيه هيلث، مستشفى كلباء، مستشفى مسافي، مستشفى سلمى لإعادة التأهيل، مستشفى السعودي الألماني الصحية، مستشفى صقر، عيادات صحة، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مدينة الشيخ خليفة الطبية، مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، مستشفى إعادة التأهيل في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، مستشفى توام.

من المملكة العربية السعودية، مستشفى الموسى التخصصي، التخصصي الاينس الطبية، مستشفى الملك خالد بالخرج، مستشفى قوى الأمن – الدمام، مستشفى الموسى لإعادة للتأهيل، مستشفى الولادة والأطفال بالخرج، ومستشفيات SMC.

من دولة قطر، أبيكس هيلث، مستشفى ذا فيو، مستشفى المدينة الطبية العسكرية. ومن العراق، مستشفى الناصرية التعليمي، مستشفى الإمام الحسن المجتبي التعليمي. ومن لبنان، المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت، مستشفى ومركز ﺑﻠﭭو الطبي، ومن مملكة البحرين، المستشفيات الحكومية في البحرين، ومن جمهورية مصر العربية، الهيئة العامة للرعاية الصحية – مصر، مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكاديمية السعودي الألماني في القاهرة، ومن سلطنة عمان، مركز ضمان الجودة - وزارة الصحة - عمان.

وأكد المشاركون أن النسخة السادسة تمثل خطوة نوعية نحو إعادة صياغة مفهوم التميز في الرعاية الصحية، إذ تكرّم المؤسسات التي تقود برؤية قائمة على الرحمة والغاية، وتسهم في بناء مستقبل يشعر فيه كل مريض بأنه مسموع، محترم، ومقدَّر. ومع تنامي المشاركة عاماً بعد عام، تواصل شهادة المبادرة الذهبية ترسيخ مكانتها كعلامة فارقة في مسيرة المستشفيات العربية، بما يعزز الالتزام بالجودة والمساءلة والرعاية الصحية المتمحورة حول الإنسان.

وعلى هامش الحفل، قام وفد رفيع من المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية بزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في مجلسه، وضمّ الوفد سعادة النائب فادي علامة، رئيس الاتحاد، والسيدة أليس يمّين، المدير التنفيذي، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي، الدكتور علي الحاج، الأستاذ روني عبد الحي، الدكتور بسام القديسي، الدكتور يوسف باسيم، الأستاذ طوني الزغبي، الأستاذ عماد بويز، والدكتورة ميراي بويز، وقدّموا الشكر والتقدير لمعاليه على دعمه ورعايته الكريمة للمبادرة، إذ يجسّد معاليه في شخصه قيم التسامح والعطاء القائمة على الكرم والرحمة ولطف التعامل مع الجميع، وهي القيم ذاتها التي يعمل اتحاد المستشفيات العربية على ترسيخها من خلال مبادرته الرامية إلى جعل تجربة المريض في صميم التحول الصحي وضمان المساواة في الرعاية والعلاج لكل مريض، مهما كان عمره أو جنسيته أو دينه أو وضعه الاقتصادي.