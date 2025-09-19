نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري في العين

العين في 19 سبتمبر/ وام/ حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سهيل حمد بن مرزوق العامري، بمناسبة زفاف نجله “محمد” إلى كريمة مبارك سالم بن ركاض العامري.

وأقيم الحفل في قاعة الخبيصي في مدينة العين، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنيا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العروسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضا من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.