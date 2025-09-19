الإمارات تشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي بالرياض

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام/ شارك وفد من المعاهد القضائية في دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي الذي انطلقت فعالياته في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار “التميز في التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات”.

ترأس وفد الدولة سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الحرص على تعزيز تبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والاطلاع على أحدث الممارسات والمنهجيات المبتكرة في تأهيل الكوادر العدلية.

وشهد المؤتمر حضورا دوليا واسعا، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والمختصّين من مختلف دول العالم، ويهدف إلى تطوير منظومات التدريب القضائي عبر استعراض التجارب الرائدة، ومناقشة التحدّيات والفرص المستقبلية، فضلًا عن تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات التدريب القضائي.

وتؤكد مشاركة المعاهد القضائية في الدولة في هذا الحدث الدولي دورها الريادي في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وسعيها المستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتطوير المهني، بما يواكب التطلعات لبناء منظومة عدلية متقدّمة.

