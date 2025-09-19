وزارة الاقتصاد والسياحة تبحث مع مجموعة صينية زيادة الاستثمارات في الأسواق الإماراتية

بكين في 19 سبتمبر / وام / أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، أن العلاقات الإماراتية الصينية تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، مشيراً معاليه إلى أهمية توسيع آفاق التعاون في الترويج السياحي المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف، ودعم الاستثمارات النوعية في قطاعات السياحة والضيافة والطيران، بما يصب في نمو واستدامة القطاع السياحي في البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده معاليه مع سعادة وانغ هايمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين للسياحة، وبحضور سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، على هامش فعالية حوارات "إنفستوبيا - بكين" والتي نظمت في العاصمة الصينية، وشهدت مشاركة واسعة من قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال في البلدين.

وناقش الطرفان آليات زيادة الاستثمارات الصينية في الأسواق الإماراتية خلال الفترة المقبلة بالفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق والمراكز الترفيهية، وإمكانية تطوير برامج سياحية مشتركة تستهدف المسافرين من الجانبين، وكذلك تعزيز التعاون في المجالات السياحية لا سيما السياحة العلاجية والثقافية وسياحة الأعمال والمؤتمرات.

وبحث الجانبان الإماراتي والصيني سبل تعميق التعاون الثنائي في مجالات السياحة المستدامة والسياحة الخضراء والسياحة الترفيهية، مع التركيز على تطوير شراكات مثمرة بين الشركات والوكالات السياحية في البلدين لخلق فرص جديدة للنمو، كما تمت مناقشة آليات الترويج المشترك للوجهات السياحية المميزة في الإمارات والصين بما يعزز من جاذبيتها على خريطة السياحة العالمية، ويؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة معدلات تدفق السياح والوفود الزائرة بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وفي هذا الاتجاه، استعرض معالي عبدالله بن طوق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" الرامية إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل. إضافة إلى ذلك، عقد الجانب الإماراتي اجتماعاً مع بانسي هو، نائبة رئيس وأمين عام منتدى اقتصاد السياحة العالمي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شون تاك القابضة المحدودة، لمناقشة أحدث التوجهات العالمية في قطاع السياحة والسفر، والسياسات المستدامة التي تتبناها الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي والدولي، وأهمية توطين التكنولوجيا والابتكار في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي. وفي السياق ذاته، تطرق الجانبان إلى الدور الحيوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في خلق تجارب سياحية فريدة للسياح والزوار، وتعزيز عملية إدارة الوجهات السياحية على نحو أكثر كفاءة واستدامة، بما يدعم تنافسية القطاع السياحي عالمياً.