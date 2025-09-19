عروض العيّالة تجسد أصالة التراث وروح الابتكار في اليوم الإماراتي بإكسبو أوساكا

أوساكا في 19 سبتمبر/ وام/ تحتفل دولة الإمارات، اليوم، بـ "اليوم الإماراتي" في معرض “إكسبو 2025 أوساكا” ضمن الفعالية التي يخصصها المعرض لكل دولة لتعرض من خلالها هويتها الثقافية وتبرز ملامح مسيرتها التنموية.

واختارت الإمارات يوم 19 سبتمبر ليكون موعد احتفائها بهذه المناسبة، مستعرضة منجزاتها، ومعتزة بإرثها الحضاري، ومسلطة الضوء على تراثها العريق وقيمها الإنسانية المنفتحة على العالم.

وشهد الزوار عرضا مميزا لفن "العيّالة"، قدمته فرقة إماراتية متخصصة، حيث جابت الأرجاء بأهازيجها الشعبية وإيقاعات الطبول، في لوحة وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، عكست أصالة التراث الإماراتي، ولاقت تفاعلا كبيرا من الحضور الذين عبروا عن إعجابهم بما تحمله من رموز الهوية الوطنية وقصص التاريخ العريق.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص دولة الإمارات على إبراز ثقافتها وتراثها الغني ضمن مشاركتها في "إكسبو"، إلى جانب تسليط الضوء على ما تقدمه من ابتكارات ورؤى مستقبلية تعكس التزامها بالتنمية المستدامة، وتعزز رسالتها في بناء جسور التواصل مع مختلف شعوب العالم.

ويجسد "اليوم الإماراتي" في إكسبو تلاقي أصالة التراث مع قوة الابتكار ويعبر عن رؤية الدولة في تحقيق التقدم المشترك وتعزيز علاقات الصداقة مع اليابان والمجتمع الدولي بما يرسخ مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين الحداثة والأصالة وكمنصة للحوار الحضاري والقيم الإنسانية المشتركة.