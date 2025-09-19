متطوعو "خبراء الإمارات" يشاركون في برنامج جراحي لمؤسسة عملية الابتسامة بالمغرب

الناظور - المغرب في 19 سبتمبر/ وام / شارك وفد من متطوعي برنامج خبراء الإمارات في برنامج جراحي امتد أسبوعا كاملا، نظمته مؤسسة عملية الابتسامة – المغرب بالتنسيق مع مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، وذلك في مدينة الناظور بالمملكة المغربية.

عمل المتطوعون الإماراتيون جنباً إلى جنب مع فريق دولي متخصص لتقديم الدعم للأطفال المستفيدين من الرعاية المجانية لعلاج الشفة المشقوقة والحنك المشقوق، في تجسيد حي لروح العطاء والتكافل التي تميز المجتمع الإماراتي.

وأقيمت المهمة الطبية خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري، لتسجل أول مشاركة لبرنامج خبراء الإمارات في دعم برنامج تنظمه مؤسسة عملية الابتسامة.

وشارك محمد القبيسي، عضو لجنة البرامج في برنامج خبراء الإمارات، إلى جانب سبعة من أعضاء البرنامج في هذه المهمة، حيث تولوا أدواراً تطوعية غير طبية شملت التسجيل، وإرشاد المرضى خلال الفحوصات، وتقديم الدعم المعنوي للأهالي، إضافة إلى زيارة جناح الأطفال في المستشفى وتقديم الدعم المعنوي لهم.

ونسقت مشاركة البرنامج من قبل مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، فيما تولت مؤسسة عملية الابتسامة المغرب تنظيم وتنفيذ البرنامج الجراحي.

وضم الفريق الطبي متعدد التخصصات مشاركين من مختلف مراكز شبكة عملية الابتسامة حول العالم، بينهم جراحون وأطباء تخدير وممرضون وأطباء أسنان وأخصائيو نطق ولغة، من ضمنهم متطوعون من البرازيل وكندا.

كما شارك ثلاثة متطوعين طبيين من دولة الإمارات في أدوار محورية تمثلت في: منسق سريري، ممرضة ما قبل / ما بعد العمليات، ومسؤول السجلات الطبية.

وقالت موراج كرومي هوك، المدير التنفيذي لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية،"إن هذا التعاون يجسد نهج دولة الإمارات الإنساني، ومن خلال العمل يدا بيد مع الشركاء نتمكن من تقريب خدمات الرعاية إلى المجتمعات، ليحصل المزيد من المرضى على الرعاية الشاملة التي يستحقونها لعلاج الشفة المشقوقة والحنك المشقوق".

من جانبه أكد محمد القبيسي أهمية هذه التجربة لأعضاء برنامج خبراء الإمارات، قائلاً، "أتاح لنا العمل التطوعي في الناظور فرصة لربط خبرائنا بالاحتياجات الفعلية للمجتمعات، وإبراز دور التعاون متعدد الأطراف في تغيير حياة الناس نحو الأفضل".

وحظيت المهمة بدعم من الشريك الاستراتيجي لبرنامج خبراء الإمارات شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" ، وجاءت متماشية مع مبادرات "عام المجتمع" في دولة الإمارات.

وأعرب المتطوعون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المهمة الطبية التي وفرت عمليات جراحية متخصصة للأطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة والحنك المشقوق.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة عملية الابتسامة، التي تأسست عام 1982، تعد منظمة غير ربحية عالمية متخصصة في جراحات الشفة المشقوقة والحنك المشقوق وتقديم الرعاية الشاملة المرتبطة بها، وهي تعمل بالشراكة مع أنظمة الرعاية الصحية المحلية على تدريب الكوادر الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الجراحية في المناطق محدودة الموارد، ومع وجود نحو خمسة مليارات إنسان حول العالم يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى جراحة آمنة وميسورة التكلفة، تركز المؤسسة وشركاؤها على تقريب خدمات الرعاية إلى منازل المرضى من خلال معالجة العوائق مثل بُعد المسافة وضعف البنية التحتية ونقص الكوادر الطبية.

وفي السياق ذاته، تأسست مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية عام 2011، وبدأت بتقديم العمليات الجراحية عام 2017، ومنذ ذلك الحين نفذت 16 برنامجاً جراحياً داخل الدولة، وقدمت من خلالها جراحات مجانية وآمنة لأكثر من 230 مريضاً.

كما ساهمت في تمويل برامج جراحية في كل من هندوراس وغانا والمغرب وإثيوبيا ومصر ومدغشقر ومالاوي والأردن والفلبين، مسهمة في رسم أكثر من 4000 ابتسامة جديدة.