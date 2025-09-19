جناح الإمارات في إكسبو أوساكا ينظم ورشاً للتعريف بحرف العطور والبخور التقليدية

أوساكا في 19 سبتمبر / وام / استضاف جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" ورشة متخصصة في الحرف التقليدية، نظمت بالتعاون مع “بيت الحرفيين” ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث تعرف الزوار إلى أسرار صناعة العود والبخور والعطور الإماراتية الأصيلة، في تجربة عكست ثراء الهوية الوطنية وخصوصية الذائقة الفنية والجمالية التي تميز الثقافة الإماراتية.

وأوضحت نوف الظاهري، إداري شؤون الحرفيين في بيت الحرفيين، أن البيت نظم مجموعة من الورش ضمن جناح دولة الإمارات في “إكسبو أوساكا 2025” وذلك في إطار برنامج “الطيب”، الذي شمل قسمي “المخمريّة” و”الدخون”.

وأضافت أن المخمريّة تُعد من الحرف الإماراتية التقليدية لصناعة عطر خاص بالشعر يتكوّن من مزيج من المسك والزعفران والزيوت العطرية وماء الورد وغيرها من المكونات الطبيعية، وتُترك لتتخمّر في “اللوقه” مدة أربعين يوماً لتستخدم لاحقاً في المناسبات المختلفة.

وأشارت إلى أن ورشة “الدخون” عرّفت الجمهور بكيفية صناعة البخور الإماراتي من مكونات أساسية تشمل المسك والزعفران والسكر والزيوت العطرية، حيث عايش الحضور تجربة عملية حيّة عكست طرق تعطير البيوت الإماراتية وتطييبها، فضلاً عن استخدامها للشعر والملابس.

وأكدت أن المشاركة جاءت بهدف إبراز ثقافة العطور والبخور الإماراتية ونقل هذا الجانب من التراث إلى العالم، مشيدةً بالإقبال الواسع والاهتمام الكبير الذي حظيت به الورش من الزوار.