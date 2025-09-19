"دبي الصحية" تعزز شراكاتها الإستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية الرائدة

دبي في19 سبتمبر/ وام/ أعلنت "دبي الصحية"، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والتقنية الرائدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية (WHX Tech 2025)، الذي استضافته دبي في مركز دبي التجاري العالمي مؤخرا.

وقالت الدكتورة حنان السويدي، المديرة التنفيذية للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية بالإنابة، ونائبة مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية،" تعكس شراكاتنا مع روّاد التكنولوجيا، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، التزاماً مشتركاً بتعزيز التعليم الطبي كركيزة أساسية لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، ونحرص من خلال نظامنا الصحي الأكاديمي المتكامل على تعزيز التعلّم، ودفع عجلة البحث العلمي، وتبادل المعارف، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء والمهنيين المتخصصين".

ووقعت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في "دبي الصحية"، مذكرة تفاهم مع منصة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية"، وهي مبادرة من مؤسسة دبي للمستقبل، لدعم جهود البحث والتطوير في الشركات الناشئة بمجال العلوم الصحية، حيث سيتم اختبار هذه الحلول والتحقق من فاعليتها عبر مرافق الرعاية الصحية التابعة لـ "دبي الصحية".

وتشمل الشراكة مبادرات نوعية، أبرزها مبادر "Virufy"، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح إجراء فحوص أولية سريعة ومنخفضة التكلفة للكشف عن الأمراض التنفسية المعدية، كما تعمل الشراكة على توحيد جهود "دبي الصحية" وشركة afasy.AI، التي تأسست في دبي تحت مظلة "ابتكارات للبشرية"، لتطوير التقنية التي طوّرها فريق "Virufy" بالتعاون مع جامعة واشنطن، بهدف ابتكار حلول صحية قابلة للتوسع تُعزز من قدرات الرعاية الوقائية.

وعززت الجامعة تعاونها مع معهد دبي للتصميم والابتكار، استمراراً للشراكة القائمة منذ عام 2019، لتوسيع نطاق التعاون في تطبيق التفكير التصميمي والابتكار لإيجاد حلول للرعاية الصحية ، بهدف تعزيز التعاون بين أعضاء الهيئتين التدريسيتين والطلبة، وتنفيذ بحوث مشتركة، إلى جانب مبادرات عملية مثل معسكر Design4Health، الذي تنظمه دبي الصحية ويهدف إلى تمكين الطلبة من مختلف التخصصات من ابتكار حلول عملية تُحسّن تجربة المريض وتدعم مستقبل الرعاية الصحية.

ووقعت "دبي الصحية"، اتفاقية تعاون مع Siemens Healthineers، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، لإرساء شراكة ابتكار استراتيجية تتضمن التعاون في مبادرات من أبرزها أسبوع الابتكار الذي سيتم تنظيمه في فبراير 2026، إلى جانب مسار عمل مخصص لتصميم برنامج للاستدامة ضمن "أكاديمية دبي الصحية للقيادة".

وقال المهندس أيمن حسين، المدير الإقليمي لشركة سيمنز هيلثينيرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، "يسرنا التعاون مع "دبي الصحية" لتعزيز الابتكار وبناء القدرات التي ستسهم في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة، ويشكل هذا التعاون الذي يرتكز على منظومة SHIFT التابعة لشركة Siemens Healthineers، أساساً لتحديد برامج الابتكار مثل أسبوع الابتكار Design4Change في فبراير 2026، بالإضافة إلى تصميم برنامج أكاديمية قيادة دبي الصحية بشكل مشترك، وتعكس المبادرات التزامنا المشترك بتطوير حلول ترتكز حول المريض".

كما وقعت "دبي الصحية" اتفاقيات تعاون مع Schneider Electric، المتخصصة في الأتمتة الرقمية وإدارة الطاقة، إضافة إلى شركة Microsoft، المعنية بالتكنولوجيا وتطوير أنظمة التشغيل والبرمجيات والخدمات السحابية، وتهدف هذه الشراكات إلى المضي قدماً في مبادرات البحث والتعليم واستدامة الرعاية الصحية، بما يعزز مشاريع المستشفيات الذكية وبرامج التحوّل التقني، ويرفع من الكفاءة التشغيلية ويحسّن تجربة المريض.

وأطلقت مبادرة HealthTech Sandbox كمنصة اختبار تجريبية لتقنيات الرعاية الصحية ضمن برنامج مؤسسة دبي للمستقبل، الهادف إلى تمكين أحدث الابتكارات في دبي عبر بيئة تنظيمية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة.

وجاءت المبادرة التي تقودها مؤسسة دبي للمستقبل، بالتعاون مع دبي الصحية، وغرف دبي، وهيئة الصحة في دبي، و"دبي الرقمية"، بهدف تطوير واختبار مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجال الصحة.

ويأتي إطلاق المبادرة امتداداً لشراكة أوسع مع مؤسسة دبي للمستقبل، التي قدّم برنامجها للبحث والتطوير والابتكار دعماً مهماً لمشروعات مؤثرة مثل PainDetect، وهو مشروع تقوده الجامعة لتطوير أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لقياس المؤشرات الصحية بشكل موضوعي، بما يسهم في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية ويقود إلى تقدم نوعي في الأبحاث الطبية.

وتواصل "دبي الصحية"، شراكتها مع "هواوي" باعتبارها الشريك الرئيسي لاختبار واعتماد أحدث تقنيات الرعاية الصحية، استناداً إلى خبرات سابقة في استخدام الساعات الذكية لتتبع المؤشرات الحيوية، تعمل هواوي على دمج خبرات قطاعي الصحة والتكنولوجيا لتطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز جودة الرعاية وكفاءتها.

