جناح الكويت في "إكسبو أوساكا" نافذة على التراث والثقافة

أوساكا في 19 سبتمبر/وام/ يفتح جناح دولة الكويت في "إكسبو 2025 أوساكا"، نافذة رحبة على تراثها وثقافتها الغنية، حيث يستعرض للزوار ملامح من الفنون والحرف التقليدية والمجالس الشعبية.

وأشاد فريد محمد دشتي، رئيس مشغلي الجناح الكويتي في “إكسبو 2025 أوساكا”، بالتفاعل الكبير الذي حققه جناح الكويت، مشيراً إلى أن الجناح أذهل الزوار ووسائل الإعلام اليابانية بفضل تصميمه التفاعلي الذي يعكس الثقافة والتراث الكويتي ويتيح تجربة ممتعة لجميع أفراد الأسرة، من كبار وصغار.

وأوضح أن الجناح يقدم رحلة عبر الزمن تضم ثلاث شخصيات تمثل الكويت القديمة والحديثة والحاضرة، كما يعرض البيئة الطبيعية للكويت بما فيها الصحراء والبحر والخليج، ويقدم لمحة عن الصناعة النفطية ومراحل اكتشاف النفط وأول شحناته وإطفاء الآبار بجهود كويتية.

وأضاف أن الجناح يسلط الضوء أيضاً على الفلكلور والتراث المحلي، بما يشمل الرقصة التقليدية وتوعية الزوار بأهمية الزراعة والحفاظ على المياه، كما يعكس تصميمه واحة "الدونز" التي تقدم تجربة حسية للزوار من خلال عناصر الديكور التقليدية.

وأشار دشتي إلى أن الجناح يعرض تاريخ العلاقات الكويتية اليابانية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الكويت، ويختتم بتجربة "سماء الأمنيات"، حيث يمكن للزوار التعبير عن أمنياتهم التي تتحول إلى نجوم في السماء، مستلهماً بذلك من طرق الملاحة البرية والبحرية التقليدية التي اعتمدها الأجداد .