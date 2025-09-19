وكيل وزارة الدفاع يزور شركة الفتان لصناعة السفن

أبوظبي في 19 سبتمبر / وام / اطّلع معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع خلال زيارته إلى مقر شركة “الفتان لصناعة السفن” – إحدى الشركات الرائدة في صناعة السفن المتطورة – على المشاريع الحالية والتقنيات المتقدمة التي تطورها الشركة في مجالات تصميم وبناء السفن، والتكنولوجيا البحرية، وأنظمة الدفاع البحري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركات المتخصصة في القطاع البحري.

وأشاد معاليه بالجهود المتميزة التي تبذلها “الفتان لصناعة السفن” في تطوير صناعة السفن الوطنية وتعزيز القدرات البحرية، مؤكداً أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية لدعم رؤية الدولة في الابتكار وتعزيز الأمن الوطني.