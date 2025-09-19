دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تنطلق 2 فبراير  في الشارقة

الشارقة في 19 سبتمبر/وام/ تستضيف إمارة الشارقة النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في الفترة من 2 إلى 12 فبراير 2026.

وعقدت اللجنة المنظمة العليا الليلة الماضية اجتماعها الأول في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة بحضور حنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس اللجنة التنفيذية إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة العليا.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي أن الدورة تحظى برعاية ومتابعة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وهو ما يعد الركيزة الأساسية لنجاحها منذ انطلاقتها.

وأوضح أن نجاح الدورة المقبلة يعد نجاحاً لإمارة الشارقة مؤكداً أن العمل بروح الفريق والتكامل بين جميع الجهات سيضمن خروج النسخة الثامنة بالصورة التي تليق باسم الإمارة.

واستعرضت حنان المحمود أحدث المستجدات في خطط التنظيم والتحضير مشيرة إلى أن وتيرة اجتماعات اللجنة التنفيذية للدورة والتي بدأت أعمالها منذ بداية العام ستزداد تدريجياً مع اقتراب موعد الدورة مؤكدة أن جميع اللجان تعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم نسخة نوعية ترتقي إلى تطلعات الشارقة وتعكس مكانتها الرائدة في دعم رياضة المرأة.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عضو اللجنة المنظمة العليا جاهزية المؤسسة للمساهمة بفاعلية في إنجاح الدورة من خلال ما تمتلكه من مرافق وإمكانات.

وأكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة عضو اللجنة المنظمة العليا جاهزية القيادة العامة للشرطة لتقديم الدعم الكامل في جميع الجوانب الأمنية.

و أشار اللواء عارف الشامسي المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة عضو اللجنة المنظمة العليا إلى استعداد إدارته لتسهيل الإجراءات الخاصة بالوفود المشاركة.

وقدم الدكتور عبد العزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية عضو اللجنة المنظمة العليا عدة مقترحات لدعم الجانب الطبي والوقائي وتعزيز الشراكات الصحية.

فيما طرحت خولة جاسم السركال نائب رئيس مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة عضو اللجنة المنظمة العليا مبادرات داعمة في مجالي الضيافة والترويج.

بدورها استعرضت موزة الشامسي عضو ومقرر اللجنة المنظمة العليا مدير دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أبرز الخطط المتعلقة بالفعاليات المرافقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

واختُتم الاجتماع بجولة تعريفية في مرافق المركز الأولمبي جرى خلالها تسليط الضوء على الصالات التي ستُستخدم في تدريبات عدد من ألعاب الدورة إلى جانب استضافته بعض المنافسات الرسمية خلال الحدث ليشكل أحد المراكز الرئيسية في مشهد البطولة المقبلة.