اتحاد الإمارات للتنس يعتزم تنظيم 22 بطولة دولية

دبي في 19 سبتمبر/وام/أعلن اتحاد الإمارات للتنس خطته لزيادة عدد البطولات الدولية التي سينظمها خلال الفترة المقبلة إلى 22 بطولة لمختلف الفئات العمرية، في رقم قياسي غير مسبوق، إلى جانب رفع عدد البطولات المحلية التي تقام هذا العام، بهدف تعزيز التطور وإكساب اللاعبين خبرة أكبر وصقل مهاراتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الاتحاد اليوم بمقر الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور ممثلي 15 نادياً وأكاديمية للتنس، إلى جانب الأمين العام للاتحاد ناصر يوسف المرزوقي وعضو مجلس الإدارة علياء بوجسيم .

وحضر الاجتماع - الذي ناقش نتائج الموسم الرياضي 2025 وخطة العمل للعام 2026 - مدرب المنتخب الوطني الصربي ملادان ميلينوفيتش، واللاعب الدولي عمر بهزادوزيان، وعدد من الإداريين والحكام وممثلي الأكاديميات.

وسلط الاجتماع الضوء على المكاسب الإيجابية التي حققها تنس الإمارات، مؤكداً الدور المهم للأكاديميات بوصفها شريكا أساسيا في نشر ثقافة ممارسة اللعبة بالدولة.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي أن الدعم المتواصل من سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس كان له أثر بارز في تطور التنس الإماراتي، وثمن جهود الأندية والأكاديميات في دعم خطط تطوير اللعبة واكتشاف المواهب.