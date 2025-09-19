فرسان الإمارات يخوضون تحديا عالميا بمونديال القدرة برومانيا غداً

بوفتيا - رومانيا في 19 سبتمبر/وام/ يخوض فرسان الإمارات غداً منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، التي تستضيفها مدينة بوفتيا الرومانية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 28 دولة.

ويدخل فرسان الإمارات البطولة بطموح الحفاظ على اللقب العالمي، وإضافة الإنجاز الثامن للدولة، بعد احتكار المركز الأول في آخر أربع نسخ على مستوى الفردي، إلى جانب التتويج بلقب الفرق في ثلاث نسخ سابقة.

تضم قائمة فرسان الإمارات كلاً من راشد أحمد صغير الكتبي "بطل النسخة الماضية"، وعيسى عبدالله عيسى علي عبدالله، وعلي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، وراشد محمد عتيق خميس المهيري، وماجد جمال زعل بن كريشان المهيري.

وأكد أحمد راشد الكعبي، المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية، أن مشاركة الإمارات تأتي بطموحات كبيرة للمحافظة على المكتسبات وحصد إنجازات جديدة، مشيراً إلى الجاهزية الكاملة للفريق بعد اكتمال التحضيرات بإشراف ودعم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية.

وأوضح أن المنتخب يمتلك سجلاً مميزاً في تاريخ البطولة، متمنياً التوفيق للفرسان في هذا الاستحقاق العالمي.

من جانبهما، عبّر المدربان محمد السبوسي وخليفة غانم المري عن ثقتهما في قدرة فرسان الإمارات على مواصلة سلسلة الإنجازات في سباقات القدرة، وأكدا أن المنتخب يدخل المنافسة بمعنويات عالية وطموح كبير لاعتلاء منصة التتويج.

فيما أكد فرسان الإمارات استعدادهم الكامل لخوض التحدي العالمي، مشددين على أهمية الحفاظ على اللقب ورفع علم الدولة عالياً.