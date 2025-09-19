الأولمبياد الخاص الإماراتي وجامعة الخليج الطبية يوقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام/ وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي وجامعة الخليج الطبية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات الصحة والتدريب، بما يواكب رؤية دولة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في جميع مناحي الحياة.

وقع المذكرة تالا الرمحي، نائب رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، و البروفيسور ماندا فينكاترامانا، القائم بأعمال رئيس جامعة الخليج الطبية.

تشمل المذكرة ومدتها عامان التعاون في عدة محاور من أبرزها إعداد برامج تدريبية مشتركة، والمشاركة في برنامج "الكشف الصحي" التابع للأولمبياد الخاص الإماراتي، الذي يقدم فحوصا مجانية للاعبين وتثقيفًا طبيًا لهم.

وتهدف المذكرة إلى زيادة وعي طلاب الجامعة بمتطلبات ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، ورفع قدراتهم الخاصة باستقبال وعلاج أصحاب الهمم.

ويقدم الأولمبياد الخاص الإماراتي تدريبا على الرعاية الصحية الدامجة يمكن أن يستفيد منه طلاب الجامعة.

وسيتم في إطار التعاون بين الجانبين العمل على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والوقائية للاعبين، وتعزيز بيئة أكاديمية تُطوّر حلولًا صحية مبتكرة لهم.

وقالت تالا الرمحي إن هذه الشراكة تستند إلى المسيرة الطويلة لدولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم، وتعكس التزامًا وطنيًا بالدمج، ومن خلال إعداد كوادر صحية مستقبلية تقدم رعاية صحية دامجة وعالمية المستوى، سنساعد على ضمان ازدهار المزيد من أفراد مجتمعنا ومشاركتهم الكاملة في الرياضة والتعليم ومختلف مجالات المجتمع.

من ناحيته أكد البروفيسور ماندا فينكاترامانا أهمية الدور الأكاديمي في خدمة المجتمع،منوها إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام جامعة الخليج الطبية بالدمج الصحي والمجتمعي، وتفتح لطلاب الجامعة وكوادرها الأكاديمية فرصًا عملية للمشاركة في مبادرات ميدانية مؤثرة.