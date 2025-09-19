"الحذرة" تسجل أفضل توقيت في"الثنايا" بمهرجان العين للهجن

العين في 19 سبتمبر/ وام/ تواصلت اليوم منافسات مهرجان العين "2025" للهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة 10 أشواط، للمطايا المشاركة في فئة الثنايا، لمسافة 5 كلم.

وتصدرت" الحذرة"، لأحمد علي بن محمد الكتبي، الشوط الأول، بزمن قدره 7:52:40 دقيقة (أفضل توقيت)، وحصد " المحيط"، لمبارك حمد بن محسن الفلاحي، لقب الشوط الثاني، مسجلاً 7:55:87 دقيقة.

وحققت "روعة"، لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، صدارة الشوط الثالث، بزمن قدره 7:56:58 دقيقة، وفازت " الشامخة"، لسيف سهيل سيف بن كلثم الخييلي بالشوط الرابع، محققة 7:57:12 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الخامس إلى العاشر عن فوز "الوري" لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بالشوط الخامس، بزمن قدره 7:58:45 دقيقة، و" نجود"، لسالم فارس بن حمد الشامسي، بالشوط السادس، بزمن قدره 6.56.51 دقيقة، و"مسراح"، لعيد راشد سعيد المنصوري، بالشوط السابع بزمن قدره 7:54:80 دقيقة.

كما فاز "شاهين"، لمهير سعيد سالم بن رغش الشامسي، بالشوط الثامن محققاً 7:55:35 دقيقة، و"الغزيل" لنفس المالك بالشوط التاسع بزمن قدره 7:56:78 دقيقة، وتوج " الواضح" لمبارك عمهي بن حميد المنصوري، بلقب الشوط العاشر مسجلاً 7:59:75 دقيقة.