"الهادي" يحصد لقب سباق "غنتوت" للبوانيش الشراعية

أبوظبي في 19 سبتمبر/وام/ اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية مساء اليوم سباق غنتوت للبوانيش الشراعية، على كاسر الأمواج في أبوظبي، بمشاركة واسعة من النواخذة والبحارة.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز بانوش الهادي للمالك والنوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي بالمركز الأول وجاء ثانيا" الزعيم"، للمالك عبيد جمعة الرميثي بقيادة النوخذة إبراهيم جاسم أحمد المهيري، وثالثاً "بانوش نمران"، للمالك والنوخذة عمر عبدالله المرزوقي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن السباق شهد مستويات عالية من التنافس بين المشاركين، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الفنية والمعايير التنظيمية المعتمدة، بما يعكس مكانة السباقات التراثية البحرية كإحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الموروث البحري وصون الهوية الوطنية.

توج الفائزين خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية، وسيف جمعة الحوسني مدير إدارة العلاقات الحكومية في شركة أدنوك.

و توجه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشكر إلى شركة " أدنوك" الشريك الاستراتيجي للنادي، على دعمها ورعايتها المستمرة للرياضات البحرية التراثية والحديثة، ما يسهم في تعزيز نجاح الفعاليات، وإبراز مكانة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية.

