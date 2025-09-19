ختام مثير للجولة الـ2 من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو ونادي الوحدة يعزز صدارته

أبوظبي في 19 سبتمبر/وام/ اختتمت مساء اليوم (الجمعة) منافسات الجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في مبادلة أرينا – أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير، ومشاركة نخبة اللاعبين في فئة فوق 18 عامًا والذين يمثلون أقوى الأندية والأكاديميات في الدولة.

شهدت النزالات منافسة قوية ومثيرة بين اللاعبين الذين أظهروا مستويات متقدمة من الجاهزية البدنية والمهارة الفنية، في ظل تنظيم احترافي يعكس الدور الرائد للاتحاد في تعزيز مكانة البطولة، وترسيخ قيم رياضة الجوجيتسو في المجتمع.

ومع ختام الجولة الثانية من البطولة واصل نادي الوحدة صدارته للترتيب، وجاء نادي بني ياس وصيفاً، ونادي الجزيرة ثالثاً.

حضر المنافسات سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، وحمد الشريفي نائب الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال لدى شركة أدنوك، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركاء ورؤساء الأندية والأكاديميات المشاركة.

وأكّد سعادة محمد سالم الظاهري، أن النسخة الحالية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو محطة أساسية للاعبين، إذ تمنحهم فرصة تعزيز خبراتهم ورفع مستويات جاهزيتهم من أجل تمثيل الدولة بأفضل صورة في أكبر المحافل القارية والعالمية. مشيراً إلى أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يعد المحرك الأول للنجاحات المتواصلة التي تحققها رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وأوضح أن البطولة تتجاوز إطار المنافسة على البساط، فهي تعد بمثابة مشروع وطني شامل يترجم رؤية القيادة في ترسيخ القيم النبيلة للجوجيتسو كالالتزام والانضباط وروح الفريق، ويحفّز الأندية والأكاديميات على تطوير لاعبيها واستثمار إمكاناتهم بالشكل الأمثل.

وقال الظاهري إن استمرار الأندية والأكاديميات في التنافس على اللقب الأغلى يعكس التطور الذي يشهده المشهد الرياضي في الدولة، ويؤكد نجاح الاستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد في بناء منظومة متكاملة قادرة على تزويد المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين يسهمون في تعزيز حضور الإمارات على خريطة الرياضة العالمية.

بدوره قال حمد الشريفي:" فخورون برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، فهي بطولة تحمل اسماً غالياً، وتُجسد قيم التميز والانضباط التي نحرص في أدنوك على تعزيزها باعتبارها جزءاً من التزامنا الراسخ تجاه المجتمع، وإيماننا بدور الرياضة في صناعة قادة المستقبل".

وأضاف أن مشاركتهم في هذه البطولة تأتي انسجاماً مع تعليمات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومتابعة سيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة دعم الأعمال والمهام الخاصة لدى أدنوك، للاستثمار في أبناء الوطن وصناعة جيل قادر على المنافسة عالمياً.

وأكد زايد الكعبي مدرب نادي العين للجوجيتسو أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو ليست بطولة عادية، بل تعد أغلى الألقاب على الساحة المحلية وتمثل محطة فخر لكل نادٍ أولاعب يشارك فيها، مشيراً إلى التحضيرات المكثفة في الجوانب البدنية والفنية، لضمان جاهزية اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

وقال إن قيمة الكأس تضيف أبعاداً أكبر للمنافسة وتجعل كل نزال أشبه بنهائي، ومن هنا يبرز التحدي الحقيقي.. وأضاف أن لدينا ثقة كبيرة بلاعبينا وبما أظهروه من التزام وجدية في التدريبات، ونعتقد أن حظوظنا جيدة في المنافسة على مركز متقدم.

ونوه عمر السويدي لاعب نادي الوحدة، إلى أن المشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو مسؤولية وشرف كبير لكل لاعب كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى الدولة، ما يجعل المنافسة مثيرة وصعبة وقال إنها في الوقت نفسه تمنحنا فرصة اختبار قدراتنا في بيئة عالية المستوى، وأضاف أن نجاحنا في هذه الجولة يعني أننا نملك فرصة كبيرة للظفر باللقب للعام الثاني على التوالي.

