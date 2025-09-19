بلدية مدينة العين تختتم "حملة السلامة في الحر"

العين في 19 سبتمبر/وام/اختتمت بلدية مدينة العين حملة "السلامة في الحر" التي أطلقتها خلال فصل الصيف بالتزامن مع تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة في الفترة من 15 يونيو الماضي إلى 15 سبتمبر الحالي على مستوى دولة الإمارات.

استهدفت الحملة رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة في الأجواء الحارة، والحد من المخاطر الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، خاصة لدى العاملين في الميدان.

شهدت الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة، شملت أكثر من أربع حملات ميدانية توعوية وورش عمل ميدانية، وتوزيع نشرات تثقيفية في مواقع العمل والأماكن العامة استفاد منها حوالي عشرة آلاف عامل، إلى جانب تقديم أدوات وقائية وإرشادات عملية تسهم في تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة.

وأكدت الدكتورة غويه حميد النعيمي رئيس قسم التوعية والتواصل بإدارة البيئة والصحة والسلامة ببلدية مدينة العين أن الحملة تأتي في إطار التزام البلدية بتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتنسجم مع توجيهات حكومة إمارة أبوظبي للارتقاء بجودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة وآمنة للجميع.

وأوضحت أن نجاح الحملة يعكس التعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين، ودورهم الحيوي في توسيع نطاق المبادرة وضمان وصول رسائلها التوعوية إلى مختلف الفئات المستهدفة.