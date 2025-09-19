الأمم المتحدة تجيز لوفد فلسطين المشاركة عبر الفيديو في اجتماعات الجمعية العامة الـ80

نيويورك في 19 سبتمبر/وام/ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الجمعة) قرارا جديدا، يجيز مشاركة دولة فلسطين رسميا في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة التي تعقد الأسبوع المقبل في المقر الرئيسي في نيويورك عبر تقنية الفيديو .

وأجاز القرار- الذي صوت لصالحه 145 دولة وعارضته 5 دول وامتنعت 6 دول عن التصويت- لدولة فلسطين أن تلقي بيانات عبر الفيديو أوأن تقدم بيانا مسجلا سلفا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.

وسمح القرار لدولة فلسطين أيضا بأن تقدم بيانات مسجلة مسبقا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة بالحضور في اجتماعات الأمم المتحدة.

وأوضح القرار أن هذه الإجراءات لا تسري إلا خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة.