رئيس الدولة يصل بلغراد في زيارة عمل..والرئيس الصربي في مقدمة مستقبليه

بلغراد في 19 سبتمبر/وام/ وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا.

وكان فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار بلغراد "نيكولا تسلا".

ويضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدداً من كبار المسؤولين في الدولة.