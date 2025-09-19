الأمم المتحدة ترفع سقف مناقشات قادة العالم بدورتها الـ80 لمواجهة التحديات العالمية

نيويورك في 19 سبتمبر/وام/ يشارك قادة العالم في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد الأسبوع المقبل في نيويورك تحت شعار “معًا أفضل: 80 سنة وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”.

تأتي الاجتماعات في ظل عدد من التحديات الأمنية والبيئية الدولية، بما فيها الضائقة المالية الكبيرة التي تمر بها الأمم المتحدة، واستمرار الحرب في غزة والأزمة في أوكرانيا، وتزايد الاعتراف الغربي بالدولة الفلسطينية وغيرها من الأحداث حول العالم.

ومن المتوقع أن يصل إلى نيويورك خلال الأيام الأربعة القادمة نحو 150 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب عشرات وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الحكوميين والدوليين ومئات الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية للمشاركة في هذه الاجتماعات رفيعة المستوى، التي يستضيفها المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويوررك.

ويركز قادة الدول والحكومات خلال خطاباتهم أمام الجلسات على عدد من أولوياتهم المحورية خاصة المدرجة منها على جدول الأعمال، بما فيها قضايا السلام والأمن والنزاعات وما يترتب عليها من أبعاد إنسانية خطيرة، والتنمية المستدامة والتمويل، وتحديات الصحة، والأمراض غير المعدية والمزمنة والرفاه النفسي، والحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وحقوق المرأة والمساواة، إلى جانب إلى القضية الأبرز بالنسبة للأمم المتحدة والمتمثلة بالتحديات المالية والأداء المؤسسي للمنظمة الدولية.

كان أنطونيو غوتيريش قد أكد في تصريحات سابقة هذا الأسبوع أن هذه الدورة استثنائية لأنها تتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة وكونها تنعقد في مرحلة مضطربة ومجهولة، يتخللها اتساع متزايد من الانقسامات الجيوسياسية، واحتدام للصراعات، وتصاعد للإفلات من العقاب، وزيادة مفرطة في سخونة الأرض، وضغوط غير مسبوقة يشهدها التعاون الدولي على أكثر من جانب.

في حين أعلنت الرئيسة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن الدورة الثمانين للجمعية العامة ستركز على قضايا متعددة مثل دفع أجندة إصلاحات الدورة الثمانين، وتوجيه اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، واستعادة الزخم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعهدت في هذا الجانب بالعمل على تعزيز الالتزام الدولي بميثاق الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه أمام الدورة الـ80 في أول يوم من جلسة افتتاح الجزء الرفيع للمناقشة العامة المقرر صباح يوم الثلاثاء المقبل.

ومن جانبه يلتقي أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الجمعية نحو 150 رئيس دولة وحكومة ووزير خارجية وغيرهم من كبار المسؤولين الدوليين.