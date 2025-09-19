الطقس صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار من السبت إلى الأربعاء

أبوظبي في 19 سبتمبر/وام/ توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر المقبل، طقساً متقلباً يتسم بالرطوبة في ساعات الصباح على عدد من المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الأجواء عامة صحوة إلى غائمة جزئياً مع ظهور سحب ركامية شرقاً قد يصاحبها هطول أمطار، إلى جانب نشاط الرياح المثيرة للغبار وارتفاع الموج أحياناً.

ومن المتوقع أن تبدأ الأجواء يوم "السبت" برطوبة صباحية على المناطق الغربية مع فرص تشكل ضباب أو ضباب خفيف، بينما تسود حالة من الطقس الصحو إلى الغائم جزئيا مع تكون سحب ركامية بعد الظهر شرقاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار بسرعة تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتزداد يوم "الأحد" فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويكون الطقس غائماً جزئياً مع احتمالية تكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً بعد الظهر، فيما تنشط الرياح بسرعة تصل إلى 40 كم/س، والبحر يظل خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويستمر الطقس يوم "الاثنين" رطباً صباحاً مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط مثيرة للغبار أحياناً بسرعة تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتسود يوم "الثلاثاء" أجواء رطبة صباحاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، بينما تنشط الرياح نهاراً بسرعة تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم"الأربعاء" المقبل رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية يصبح صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة شمالاً وشرقاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط مثيرة للغبار أحياناً بسرعة تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.