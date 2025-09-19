محمد بن منصور بن زايد يتوج الفائزين في "مونديال المواي تاي" للشباب

أبوظبي في 19 سبتمبر/وام /توج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، مساء اليوم أبطال المنافسات النهائية في ختام فعاليات "مونديال الشباب" للمواي تاي، في "سبيس 42 أرينا" بأبوظبي.

شهدت البطولة - التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج - لأول مرة في الشرق الأوسط، من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواي تاي، مشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 100 دولة، بالإضافة إلى نحو 800 من الإداريين، والمدربين والحكام.

حضر مراسم التتويج ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي، وطارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وخلف سالم مدير إدارة فعاليات الشركاء بمجلس أبوظبي الرياضي، وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

وتوجه طارق المهيري، بالشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، على حضوره فعاليات الختام، وتتويج الفائزين، وقال إن البطولة حققت نجاحاً كبيراً، بمشاركة عالمية واسعة، وشهدت فعاليات خاصة بأصحاب الهمم.

وأوضح أن النجاح الفني والتنظيمي لفعاليات البطولة حافزاً كبيراً لاستضافة فعاليات أخرى ضمن أجندة الاتحاد، مثنياً في الوقت نفسه على المستويات المميزة لأبناء وبنات دولة الإمارات، وحصولهم على المراكز الأولى وأشاد بالأداء الفني المتطور للمشاركين في فعالياتها من جميع أنحاء العالم.