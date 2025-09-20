"أبوظبي للرياضات البحرية" يعرض إنجازه العالمي في إيطاليا

جنوة - إيطاليا في 20 سبتمبر /وام/ يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة، التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، في معرض جنوة الدولي للقوارب، الذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر الجاري بمدينة جنوة الإيطالية، بمشاركة كبريات الشركات والعلامات التجارية في صناعة القوارب واليخوت والمعدات البحرية.

ويعرض الفريق في جناح شركة ميركوري العالمية، "زورق أبوظبي"، الذي سجل إنجازاً تاريخيا في سباق بافيا - فينيسيا في يونيو 2025، بتحقيق رقم قياسي جديد، بعد أن أكمل المتسابق الإيطالي والمدير الفني للفريق جويدو كابيليني، السباق بزمن قدره ساعة و41 دقيقة و54 ثانية، وبمتوسط سرعة بلغ 207.26 كيلومتراً في الساعة.

ويعد المعرض منصة عالمية تستقطب سنوياً أكثر من 120 ألف زائر على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع، بمشاركة مئات العارضين من دول العالم المختلفة، لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات القوارب واليخوت والمعدات البحرية.

وأكد ثاني القمزي، مدير فرق أبوظبي للزوارق السريعة، أن عرض الزورق في هذا الحدث العالمي يعكس المكانة المرموقة للنادي على الساحة الدولية، ويبرز قيمة الإنجازات، لا سيما أن الرقم القياسي في سباق بافيا، يظل علامة مضيئة في مسيرة فريق أبوظبي.