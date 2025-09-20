"بيت الحكمة" يوسع آفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية بقطر

الدوحة في 20 سبتمبر/وام/ بحث وفد من بيت الحكمة في الشارقة خلال زيارة لدولة قطر آفاق ومجالات التعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية القطرية من بينها متحف الفن الإسلامي ومكتبة قطر الوطنية ومعرض "الحكايات والموضة" الفني الذي يستضيفه مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في التصميم والأزياء والتكنولوجيا (M7).

تأتي الزيارة ضمن الجولة الثقافية المعرفية التي ترأستها مروة العقروبي المدير التنفيذي لبيت الحكمة في إطار المساعي لتبادل الخبرات مع المؤسسات الفاعلة في المشهد المعرفي العربي عبر الحوارات المباشرة واستكشاف البرامج المشتركة والاطلاع على أحدث التجارب في إدارة المتاحف والمكتبات والمبادرات الثقافية المجتمعية بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة في تبني وتشجيع الانفتاح على التجارب الرائدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت مروة العقروبي أن زيارة دولة قطر تعكس التزام بيت الحكمة بالإسهام في تعزيز التكامل العربي في مجالات المعرفة والفنون وصياغة مشاريع مشتركة تجعل من الحوار الثقافي قوة مؤثرة في تشكيل المستقبل.

فقد زارة وفد "بيت الحكمة" ضمن جولته في العاصمة القطرية متحف الفن الإسلامي أحد أبرز الصروح الثقافية في الدوحة والذي يضم مجموعة فريدة ترصد الفترة من القرن السابع حتى القرن العشرين وتشمل مخطوطات نادرة وأعمالاً خزفية ونسيجية ومجوهرات وقطعاً فنية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وشمل الزيارة أيضا مكتبة قطر الوطنية التي تُعد مرجعاً معرفياً متقدماً يجمع بين صون التراث القطري والعربي والبحث الأكاديمي والخدمات العامة وتضم أكثر من مليون كتاب ومجموعة واسعة من المواد الرقمية والمخطوطات وتمثل المكتبة مركزاً مفتوحاً يدعم المجتمع بأدوات المعرفة في عصر الرقمنة والانفتاح العالمي إلى جانب معرض "الحكايات والموضة" الذي تنظمه مبادرة "قطر تقرأ" التابعة لمكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع مركز M7 .