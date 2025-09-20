"برجيل للأورام" ينظم فعالية مجتمعية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الأطفال

أبوظبي في 20 سبتمبر / وام / نظم “معهد برجيل للأورام” في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي فعالية مجتمعية خاصة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الأطفال، استقبل خلالها عددًا من الأطفال المرضى والمتعافين وأسرهم، وذلك في إطار الالتزام بالمبادرات المجتمعية الهادفة إلى إدخال البهجة على قلوبهم وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي في مسيرتهم العلاجية.

تضمنت الفعالية أنشطة ترفيهية وفنية شارك فيها الفريق الطبي والتمريضي، وأسهمت في إدخال البهجة على الأطفال ضمن أجواء أسرية عكست أهمية الجانب الإنساني في مسيرة العلاج.

وشهدت الفعالية مشاركة طفلة إماراتية تبلغ من العمر 7 سنوات تخضع لعلاج ضد اللوكيميا اللمفاوية الحادة والتي استعرضت تجربتها مع المرض، في خطوة أبرزت قوة الإرادة ورسخت رسالة إيجابية حول الصمود والتفاؤل.

وأكد الدكتور إبراهيم أبوغيدا، المدير الطبي لمعهد برجيل للأورام، أن المعهد لا يقتصر دوره على تقديم العلاج الطبي فحسب، بل يولي أهمية لترسيخ مفهوم الأمل لدى المرضى وذويهم.

من جانبه أوضح الدكتور زين العابدين، استشاري أمراض الدم وأورام الأطفال وزراعة نخاع العظم للأطفال في مدينة برجيل الطبية، أن معهد برجيل للأورام يوفر خدمات تشخيص وعلاج سرطان الأطفال وفق أحدث المعايير العالمية، ويضم فريقًا متعدد التخصصات من الاستشاريين والخبراء في طب الأورام والرعاية الداعمة للأطفال، مشيراً إلى أن برنامج زراعة نخاع العظم للأطفال في المعهد حقق نتائج بارزة أسهمت في علاج أكثر من 50 طفلًا حتى الآن.