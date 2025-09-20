"متعبة" و "الشراد" يتألقان في"الحول والزمول" بمهرجان العين للهجن

العين في 20 سبتمبر/ وام/ شهد ميدان الروضة بمنطقة العين صباح اليوم منافسات التمهيدي الثالث لهجن الجماعة وفئة الحول والزمول، لمسافة 5 كيلومترات ضمن فعاليات مهرجان العين" 2025 "للهجن.

وتصدرت "متعبة"، لسعيد مطر حمد عنودة العامري، الشوط الأول بزمن وقدره 8:00:59 دقيقة، وحصد " الشراد"، لمالكه محمد مطر عبيد بن يمبع السبوسي، لقب الشوط الثاني، مسجلاً 7:59:18 دقيقة، بينما ذهب اللقب في الشوط الثالث إلى " شواهين"، لمكتوم سعد بخيت المهري، بزمن قدره 8:04:13 دقيقة.

وحققت "هوشة"، لمالكها محمد سالمين مبارك العامري، لقب الشوط الرابع، مسجلة 8:01:92 دقيقة، وانتزع "عديم"، لسلطان محمد فاضل الهاملي، لقب الشوط الخامس، بزمن قدره 8:00:60 دقيقة، بينما حصدت "تهامة"، لمحمد علي سعيد الجحافي لقب الشوط السادس، مسجلة 8:09:92 دقيقة.

وتوجت "ودعة"، لموفي عويضة محمد حسن الكربي، بلقب الشوط السابع، مسجلة 8:07:94 دقيقة، وفاز "الذيب"، لعبدالله خميس محمد الشامسي بلقب الشوط الثامن بزمن قدره 8:04:34 دقيقة.

وذهب اللقب في الشوط التاسع إلى "زاهية"، لناصر حمد سهيل عويضة الخييلي، محققة 8:07:04 دقيقة، بينما كان الفوز في الشوط العاشر من نصيب "الجماح" لسليم سهيل العامري، بزمن قدره 8:19:12 دقيقة.