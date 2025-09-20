إعادة انتخاب سيف المدفع رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض

الشارقة في 20 سبتمبر / وام / أعاد مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية انتخاب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة رئيسًا لمجلس الإدارة لدورة جديدة وذلك تقديرًا لإسهاماته وجهوده المستمرة في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي وتعزيز مكانة الاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة سعادة سيف محمد المدفع وحضره سعادة محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية إلى جانب مشاركة ممثلين عن 18 دولة عربية من أعضاء الاتحاد.

وكشف المجلس عن ارتفاع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد إلى 18 دولة عربية في خطوة مهمة تعكس توسع نطاق عمل الاتحاد وتعزز من دور قطاع المعارض في الإسهام بتنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء بما يسهم في دعم صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي.

ناقش الاجتماع مجموعة من المقترحات وخطط العمل المستقبلية من ضمنها الموافقة على تنظيم المعرض التجاري العربي في سوريا 2026 والعمل على عقد منتدى إدارة الفعاليات الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم المعارض وذلك بالتعاون مع مركز إكسبو الشارقة وأشاد بتطورات البنية التحتية لقطاع المعارض في موريتانيا وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جاهزيته لاستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية .

وتم خلال الاجتماع المصادقة على عضوية محمد حمزة مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسوق الدولية ضمن مجلس إدارة الاتحاد وانتخابه نائباً للرئيس.

وأعرب سعادة سيف محمد المدفع عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة على إعادة انتخابه رئيساً للمجلس مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تُعد حافزًا لمواصلة العمل على تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية وتعزيز مكانة الاتحاد بوصفه مظلة جامعة للدول والمؤسسات العاملة في هذا المجال الحيوي وأكد أن الاتحاد سيواصل جهوده في توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز دور قطاع المعارض في الإسهام بتنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف الارتقاء بمستوى صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على استضافة وتنظيم فعاليات بمعاييرعالمية.