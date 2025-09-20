عجمان تستضيف غداً مؤتمر ثومبي الجراحي الدولي برعاية عمار بن حميد

عجمان في 20 سبتمبر /وام/ تستضيف عجمان غداً، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات المؤتمر الجراحي الدولي لمجموعة ثومبي للرعاية الصحية في مدينة ثومبي الطبية بمنطقة الجرف، بمشاركة نخبة من الجراحين والأكاديميين والمتخصصين في الرعاية الصحية.

يحمل المؤتمر عنوان "التميز في الجراحة.. دفع الابتكار وتحسين نتائج المرضى"، ويوفر للمشاركين ثماني ساعات تعليم طبي مستمر (CME) عبر جلسات عملية ونقاشات قائمة على دراسات حالة واقعية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممارسات الطبية.

ويشهد المؤتمر تكريم 41 طبيباً، تقديراً لإسهاماتهم في خدمة المرضى، وتعزيز جودة الرعاية الصحية إلى جانب الإطلاق الرسمي لمبادرة "مرحباً جراحون"، وهي الأكبر من نوعها وتهدف إلى جمع الكفاءات الجراحية ضمن شبكة واحدة للتعليم والبحث وتقديم الرعاية المتقدمة، تحت شعار: "حيث يلتقي الخبراء مع الفرص".

يذكر أنّ مجموعة ثومبي للرعاية الصحية تُعدّ أكبر شبكة أكاديمية خاصة في المنطقة، إذ تضم مستشفيات وعيادات ومختبرات وصيدليات وخدمات مساندة، وتعمل وفق رسالة تقوم على تطوير رعاية المرضى والتعليم والابتكار ضمن منظومة صحية متكاملة، كما تُعتبر أول نظام صحي أكاديمي خاص في المنطقة.