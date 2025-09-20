" بطولة العين ماسترز للريشة الطائرة " تشهد مشاركة نخبة نجوم العالم

أبوظبي في 20 سبتمبر/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العين ماسترز للريشة الطائرة التي تستضيفها مدينة العين خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل، عن مشاركة نخبة من نجوم العالم في اللعبة، يتصدرهم في فئة فردي الرجال النجم الهندي كيدامبي سريكانث، المصنف الأول عالميًا سابقًا إلى جانب المواهب الصاعدة مثل الماليزي جاستن هوه، والإندونيسي برهديسكا باغاس شوجيوو.

وفي فردي السيدات، تتواجد أسماء واعدة أبرزها الأوكرانية بولينا بوهروفا، صاحبة برونزية أمريكا المفتوحة، والهندية أنمول خارب، وصيفة بطولة آسيا 2024، بالإضافة إلى الإندونيسية موتيارا أيو بوسبيتاساري، المتوجة مؤخرًا بلقب لوكسمبورغ المفتوحة 2025.

تعد البطولة واحدة من محطات الجولة العالمية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة (BWF)، والمصنفة ضمن فئة “سوبر 100”.

وأكدت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن استضافة العين ماسترز ضمن أجندة الـBWF تمثل لحظة فخر كبيرة، مشيرةً إلى أن مشاركة هذا العدد من النجوم والنجمات تعكس ثقة العالم بقدرة الدولة على تقديم بطولة على أعلى مستوى.