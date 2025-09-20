تخريج 4100 طالب وطالبة من كليات التقنية العليا هذا العام

أبوظبي في 20 سبتمبر/وام/ أعلنت كليات التقنية العليا اليوم انطلاق موسم التخريج لدفعة العام 2025، تحت شعار "طموح بلا حدود"، لتحتفي بكوكبة من شباب الوطن البالغ عددهم أكثر من (4100) خريج وخريجة بمختلف فروعها بالدولة، من حملة شهادات البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، في تخصصات حيوية تشمل مجالات الهندسة، والعلوم الصحية، وإدارة الأعمال، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والإعلام التطبيقي، والتربية.

وهنأ معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الطلبة الخريجين بدفعة 2025، متمنياً لهم التوفيق، وعبر عن تطلعه لرؤيتهم في مواقع الريادة والتميز.

وأشار معاليه إلى أن تخريج أكثر من 4100 طالب وطالبة هذا العام يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الوطنية موضحا أن الكفاءات الوطنية الشابة القادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة في القطاعات الحيوية هي الثروة الحقيقية التي يبنى عليها مستقبل الدولة ورفاه مجتمعها.

وقال معاليه إن كليات التقنية العليا تواصل العمل وفق استراتيجيات تعليمية مبتكرة توظف التكنولوجيا والعلوم الحديثة لتخريج كفاءات قادرة على التميز المهني والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأضاف أن الكليات نجحت حتى اليوم في رفد سوق العمل بأكثر من (85) ألف خريج وخريجة، لتكون هذه المخرجات على مدار العقود الماضية قوة دافعة للاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، مؤكدا تطلع الكليات إلى مواصلة دورها الريادي في إعداد أجيال جديدة تحقق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتمهد الطريق لمئوية الإمارات 2071.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن الخريجين ليسوا مجرد حاملي شهادات، بل أدوات للتغيير، قادرون على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ملموسة مؤهلون لتبني مبادرات ريادية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ومواجهة التقلبات العالمية.

وأضاف أن لدينا هذا العام أكثر من (4100) خريج وخريجة، أي بمعدل زيادة 40.6 في المائة تقريباً مقارنة بمجموع خريجي العام الماضي 2024، البالغ عددهم (2961)، وأن هناك استعدادات مستقبلية في إطار توقع ارتفاع أعداد الخريجين السنوي ليصل إلى نحو (7000) خريج وخريجة في العام 2026.

وأشار إلى أن من بين خريجي هذا العام (616) خريجاً وخريجة من حملة الدبلوم المهني والذين يمثلون إضافة حقيقية لنوعية المخرجات التي يحتاجها سوق العمل، فهم نتاج تطبيق الكليات "المسار الأكاديمي المرن" كاستجابة فعلية للمتطلبات الوظيفية ويتيح هذا المسار لكل طالب الفرصة لدراسة التخصصات والبرامج التي يرغب بها، بما يتناسب مع ميوله وقدراته ويشمل البكالوريوس التطبيقي، والدبلوم المهني، وبرنامج "مهارة"، وبإمكان الطالب خريج أي من "مهارة" أو "الدبلوم" أن يلتحق مباشرة بسوق العمل أو يواصل دراسته الأكاديمية في الكليات وصولاً إلى البكالوريوس، وذلك وفق معايير الكفاءة والتميز.

وتحدث الدكتور فيصل العيان حول مؤشرات التوظيف لدفعة الخريجين الجدد 2025، حيث بلغت نسبة توظيفهم 61 في المائة في أقل من 9 أشهر، منهم 95 في المائة في القطاع الخاص، وفيما يتعلق بدفعة العام (2023/2024) بلغت نسبة التوظيف 84 في المائة، منهم 91 في المائة في القطاع الخاص، أما دفعة العام (2022/2023) فبلغت نسبة التوظيف 89 في المائة، بنسبة 74 في المائة في القطاع الخاص وتمثل هذه النسب التي تتصاعد بشكل ملحوظ، وخاصة في القطاع الخاص، دليلاً على تميز مخرجات الكليات وكونها خياراً مفضلاً لدى مؤسسات العمل، مؤكداً أن معدلات التوظيف هي مقياس نجاح الكليات.

ويتوزع إجمالي دفعة الخريجين الجدد وفقاً لمناطق الدولة أبوظبي (981) خريجاً وخريجة، العين (510)، الظفرة (101)، دبي (565)، الفجيرة (533)، رأس الخيمة (576)، والشارقة (898) .