الإمارات تواصل دعمها الإنساني .. 128 شاحنة مساعدات دخلت غزة الأسبوعين الماضيين عبر معبر رفح المصري

معبر رفح (مصر) في 20 سبتمبر/ وام/ عبرت 8 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة إلى قطاع غزة الأسبوعين الماضيين عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن عملية "الفارس الشهم 3” الإنسانية.

تتألف القوافل من 128 شاحنة حملت على متنها أكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية التي شملت المواد الغذائية و مواد الايواء.

وبذلك بلغ إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري منذ فتح المعابر أكثر من 12,000 طن من المساعدات المتنوعة.

ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد في مدينة العريش بمصر على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة.

وتضاعف دولة الإمارات جهودها منذ فتح المعابر في السابع والعشرين من يوليو الماضي، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع مما أسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.