اضطراب حركة الطيران بمطارات أوروبا بسبب هجوم سيبراني

عواصم أوروبية في 20 سبتمبر/وام/ تشهد مطارات أوروبية كبرى، من بينها مطارات بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن، اضطرابات اليوم (السبت) بسبب هجوم سيبراني على برمجيات من تصميم شركة كولينز أيروسبايس لتسجيل الركاب الذين انتظروا ساعات طويلة قبل اتمام معاملاتهم.

ونسبت (وكالة فرانس برس) إلى شركة كولينز أيروسبايس في بيان لها :"أُبلغنا بعطل إلكتروني في برنامجنا +ميوز+ (MUSE) في مطارات عدة" كاشفة أن التأثير"يقتصرعلى التسجيل الإلكتروني للمسافرين وتسليم الأمتعة".. غيرأنها لم توضح أي تفاصيل حول مصدر هذا الهجوم.

ونوه مطار بروكسل من جهته على موقعه إلى أن "الهجوم الإلكتروني" وقع الليلة الماضية ما أثر على جدول الرحلات وتوقع أن يؤدي إلى تأخير رحلات وإلغاء أخرى.

وأشارت إدارة المطار ّإلى أن 10 رحلات على الأقلّ ألغيت و17 شهدت تأخّرا لأكثر من ساعة وتوجّب أن تتم عمليات التسجيل يدويا.

وفي لندن شهد مطار هيثرو المطار الدولي الرئيسي في العاصمة طوابير طويلة أمام معظم مكاتب التسجيل في إطار تأثره بالهجوم السيبراني .

من جانبها أعلنت الوكالة المعنية بالملاحة الجوّية "يوروكونترول" أنه طُلب من شركات الطيران إلغاء نصف رحلاتها المتّجهة من المطار وإليه من الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش اليوم السبت وحتى الساعة الثانية بتوقيت غرينتش ليوم غد “الأحد” بسبب هذا الهجوم.

وأوصى مطار هيثرو الركّاب بالتحقّق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران والوصول إلى المطار قبل ساعات عدّة ليتسنّى لهم إتمام إجراءات التسجّيل فيما ذكر مطار برلين بدوره على موقعه أنه متأثر بهذه "المشكلة التقنية مع أحد مزودي الخدمات".

غير أن مجموعة "ايه دي بي" التي تدير مطاري رواسي- شارل ديغول وأورلي في باريس أوضحت أنها لم تتأثّر بهذا العطل.