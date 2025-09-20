مصر ترحب باعتزام البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية

القاهرة في 20 سبتمبر/وام/ رحبت مصر بإعلان البرتغال اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة ذلك خطوة تاريخية تعكس الدعم الدولي المتزايد لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم أن هذه الخطوة تبرهن على عدالة القضية الفلسطينية وتبرز الحرص الدولي على رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، مجددة تمسك مصر بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.

ودعت مصر الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ هذه الخطوة، محذرة من أن سياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان والتهجير لن تؤدي إلا إلى تصعيد العنف والكراهية، وأكدت أن إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تعد الطريق الوحيد لتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.