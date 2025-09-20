وزارة الثقافة تنظم برنامج "مسار الإبداع" لتدريب وتوظيف المواطنين بمجال الصناعات الإبداعية

أبوظبي في 20 سبتمبر / وام / تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" والاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للإعلام، برنامج "مسار الإبداع" لدعم المواطنين الباحثين عن عمل في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، والذي يستضيفه مجلس المقام بمدينة العين يوم 25 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الخاصة.

يهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل تتناسب ومهارات وخبرات المبدعين في مجالاتهم بما يضمن استثمار قدراتهم بأقصى طاقتها، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين المبدعين والمؤسسات في القطاع الخاص، لتسهيل عملية التوظيف في مجالات الإبداع المختلفة، والعمل على زيادة إسهامات الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي من خلال دمج المبدعين في مشاريع ومنشآت إنتاجية، وتنمية المهارات المهنية للمبدعين من خلال تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة تساعدهم على التكيف مع بيئات العمل المختلفة، بالإضافة إلى تمكين المبدعين من المشاركة في مشاريع ومعارض وبرامج دولية تعزز حضورهم على الساحة العالمية.

وتعمل وزارة الثقافة من خلال هذا البرنامج على توظيف ما يصل إلى 300 متدرب سنويًا عبر توفير فرص تدريب عملي مدفوع الأجر لمدة عام تتيح للمتدربين اكتساب مهارات وخبرات عملية في تخصصات متنوعة تشمل الموسيقى، والتصوير، والفنون الجميلة، والتأليف والنشر، وعلوم المكتبات، والألعاب الإلكترونية، والتصميم الجرافيكي والمعماري، بالإضافة إلى المجالات التكنولوجية والإعلامية والاقتصاد الإبداعي.

وأكدت وزارة الثقافة التزامها بدعم الكوادر الإماراتية عبر توفير بيئة تدريبية محفزة تمكن المتدربين من الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز دور الصناعات الثقافية والإبداعية ركيزة أساسية لتحقيق "رؤية الإمارات 2030" التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والابتكار.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج التدريبي بمشاركة 50 متدربًا، ليرتفع العدد إلى 100 متدرب في الربع الرابع،على أن تُستكمل فترة التدريب في شهر سبتمبر 2026.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة أسهمت بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في توظيف 485 مواطنًا ومواطنة في 2024 من خلال برنامج "مبدعين للتوظيف".