"زلزال 25 “يحصد لقب سباق "أبو الأبيض" للمحامل الشراعية فئة 60 قدما

أبوظبي في 20 سبتمبر/وام/ أحرز المحمل " زلزال25" لقب سباق "أبو الأبيض"، للمحامل الشراعية فئة 60 قدما الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وانطلقت المحامل المشاركة لمسافة 20 ميلا بحرياً اليوم، عند الساعة 1:44 ظهراً، لتقطع المسافة نحو خط النهاية بكاسر الأمواج في أبوظبي، بزمن بلغ 97 دقيقة.

وجاء فوز "زلزال 25 "، للمالك سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة محمد عبد الله المرزوقي، بينما حقق المركز الثاني المحمل "الظفرة 125"، للمالك سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة مروان عبد الله المرزوقي، وحقق المركز الثالث المحمل "حشيم 199" للمالك سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي.

توج الفائزين خليفة القبيسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية.

وأعرب النادي عن تقديره لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، "الشريك الاستراتيجي" على دعمها المتواصل للأنشطة والبطولات البحرية، وأثنى على جهود الشركاء وهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة أبوظبي للتراث، والمركز الوطني للأرصاد، وشبكة أبوظبي للإعلام، وجهاز حماية المنشآت، ودلما مارين.