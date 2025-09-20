الإمارات تحرز لقب بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين في رومانيا

بوفتيا - رومانيا في 20 سبتمبر/ وام / حقق فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة الفروسية، بعدما توج الفارس راشد محمد عتيق المهيري بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، التي أقيمت اليوم في مدينة بوفتيا الرومانية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمشاركة فرسان من 28 دولة.

وحقق المهيري المركز الأول في فئة الفردي للمرة الأولى على صهوة الجواد "شارديل جايجر" بزمن قدره 5.33.01 ساعة، ليمنح الإمارات لقبها الخامس على التوالي والثامن في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، فيما جاء الفارس البحريني سعود مبارك ثانياً على صهوة بولت بزمن 5.34.25 ساعة، وحل مواطنه عيسى العنزي ثالثاً على صهوة إرماين دارتجنان بزمن 5.36.31 ساعة.

وعلى مستوى الفرق، حصد المنتخب الفرنسي المركز الأول، تلاه المنتخب الإسباني ثانياً، فيما حل المنتخب الإيطالي ثالثاً.

وقدّم فرسان الإمارات عروضاً قوية في مختلف مراحل البطولة عبر الفريق المكوَّن من راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة "هدير"، وعيسى عبدالله عيسى علي عبدالله على صهوة "جيستي لا ماجوري"، وعلي عبدالله علي بن زايد الفلاسي على صهوة "جوروستي باجادي"، وراشد محمد عتيق خميس المهيري على صهوة "شارديل جايجر"، وماجد جمال زعل بن كريشان المهيري على صهوة "كاستلبار كادبرا".

وعزز هذا الإنجاز العلامة الكاملة لفرسان الإمارات في بطولات القدرة العالمية هذا الموسم، بعد الفوز الشهر الماضي بثنائية بطولة العالم للخيول الصغيرة عمر 8 سنوات في فرنسا عبر البطل سيف المزروعي والوصيف عيسى المزروعي، حيث نالت الإمارات لقبي الفردي والفرق.

ومن المقرر أن تُقام غداً مراسم التتويج الرسمية للأبطال الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة التي تستضيفها رومانيا لأول مرة.