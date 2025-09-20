"أبوظبي للصقارين" .. منصة للاحتفاء بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية

أبوظبي في 20 سبتمبر/ وام / حقق نادي أبوظبي للصقارين، على مدار أكثر من 10 سنوات، قفزات نوعية في تعزيز الإرث والهوية الوطنية، وحماية تراث الإمارات، وتواصل الأجيال، والارتقاء برياضة صيد الصقور، من خلال الخطط الإستراتيجية، والبرامج المتطورة، والمبادرات الرائدة.

وشهد عام 2012 الإعلان عن تأسيس النادي لتحقيق أهداف إستراتيجية، ومنجزات تنموية شاملة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور، وبناء قاعدة صلبة من الممارسين خصوصاً في الفئات السنية، والوصول إلى المدارس، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، لنشر أهداف النادي، وتعميق القيم التراثية، في وجدان الأجيال الجديدة.

وانطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حرصت إدارة النادي على إطلاق المبادرات المتنوعة، وتجهيز مرافق متطورة، وتوفير الكوادر المؤهلة بأفضل المعايير الاحترافية، لممارسة رياضة الصيد بالصقور في أجواء محفزة، وتقديم الجوائز القيمة، لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في البطولات التي ينظمها النادي.

وتجسد مشاركة نادي أبوظبي للصقارين في الفعاليات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي، رسالته المحورية في إبراز جهود دولة الإمارات في تمتين الروابط التراثية والثقافية مع الدول الخليجية، واستدامة الإرث التراثي والثقافي لرياضة الصيد بالصقور، وتعميق الوعي بالمحافظة عليها، وغرسها في نفوس الأجيال الجديدة.

وتعد مبادرة نادي أبوظبي للصقارين، بإطلاق مشروع "صقار أبوظبي"، لتدريب وتأهيل طلبة المدارس، وتكوين الفرق المدرسية، ومشاركتها في فعاليات الصيد بالصقور، خطوة نوعية لحماية تراث الإمارات، ودعم تطور مسيرة الصيد بالصقور، من خلال البرامج الذكية، وتقديم المحاضرات التعليمية الاحترافية بمشاركة الخبراء والمختصين.

ويتعاون النادي مع مؤسسات وطنية مختلفة في نشر رياضة الصيد بالصقور، من أبرزها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهدف تدريب هذه الفئة، وفق معايير تتناسب مع قدراتهم، ومنحهم فرص المشاركة في الفعاليات والبطولات، ودعم تشكيل فريق النخبة منهم لخوض المنافسات، والمسابقات الكبرى، والتي ينظمها النادي على مستوى الدولة، بما يشكل حافزاً كبيراً لتحقيق أهداف دمجهم المجتمعي، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

ويشهد الموسم الجديد 2025 – 2026، إقامة بطولات مختلفة، من بينها 3 فعاليات لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إذ تنطلق أولاً بمسابقة كأس رئيس الدولة للهدد من 24 ديسمبر المقبل إلى 20 يناير 2026، تليها مسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور من 10 إلى 27 يناير 2026، فيما تقام مزاينة كأس رئيس الدولة يومي 24 و25 يناير2026.

وتنطلق مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، من 5 إلى 8 ديسمبر 2025، وسباقات التلواح التمهيدية، على فترتين، الأولى من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، والثانية من 19 إلى 22 نوفمبر أيضاً، بينما يقام دوري مسابقة الإمارات للصيد بالصقور على مدار أيام 3 و4 و10 ديسمبر 2025.

كما يشارك نادي أبوظبي للصقارين في فعاليات "ألعاب الماسترز أبوظبي 2026"، بتنظيم بطولة ألعاب الماسترز، على مدار يومي 7 و8 فبراير 2026، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وينظم مسابقة غياثي للصقور من 20 إلى 26 ديسمبر 2025، ومسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور من 1 إلى 3 يناير 2026.

وأكد سعادة سلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي للنادي، أن رياضة الصيد بالصقور تحظى بأهمية كبيرة في دولة الإمارات، باعتبارها ركيزة أساسية للتراث، للاحتفاء بقيم الماضي، وتعزيزها في نفوس الأجيال الجديدة، مشيراً إلى الدور الحيوي والملموس للنادي في ترسيخ الموروثات الوطنية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور.

وأوضح أن النادي يقدم فعاليات وبرامج متنوعة، تسهم في الحفاظ على تراث الصقارة، بالإضافة إلى ورش العمل والمحاضرات التثقيفية، والبطولات المختلفة، نظراً للإمكانات الكبيرة في النادي، من خلال البنية التحتية المتطورة والمتكاملة، ومناطق التدريب، لاسيما أن النادي يعد وجهة مفضلة للممارسين من الهواة والمحترفين، لاكتساب المهارات، وتطوير الخبرات.

ونوه بالدور الرائد للنادي في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بتصميم الفعاليات المحفزة، وتبني المبادرات الإستراتيجية، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور، وتشجيع الطلبة على الانضمام إلى الفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي، والمشاركة في الورش التثقيفية، لتمكينهم من المهارات، وتطوير قدراتهم التنافسية.

من جانبه قال محمد الرميثي، مدير إدارة الفعاليات في نادي أبوظبي للصقارين، إن النادي يسهم بدوره الإستراتيجي في حماية وتنمية الموروث الثقافي لدولة الإمارات، ويقدم البرامج المتطورة في التدريب، وتنظيم الفعاليات، والمشاركة في البطولات المختلفة، والمعارض والملتقيات الخاصة برياضة الصقور داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن النادي حقق خطوات كبيرة في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدرات المشاركين، وتنمية مهاراتهم، ورعاية وتأهيل الصقارين، وفق أفضل المعايير العالمية.