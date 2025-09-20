أعضاء مجلس الأمناء ومدراء "كليات التقنية": الخريجون شركاء فاعلون في صناعة المستقبل

أبوظبي في 20 سبتمبر/ وام / أكد أعضاء مجلس أمناء كليات التقنية العليا ومدراء الكليات أن كليات التقنية، باعتبارها تقود منظومة التعليم التطبيقي في الدولة، حريصة على تخريج كوادر تتمتع بمهارات مهنية واحترافية في مختلف المجالات الحيوية.

وأشاروا، في تصريحات بمناسبة بدء موسم تخريج طلبة الكليات لدفعة عام 2025 تحت شعار "طموح بلا حدود"، إلى أن الخريجين شركاء فاعلون في صناعة المستقبل بما يمتلكونه من مهارات تطبيقية وتكنولوجية تمكنهم من التعامل المرن مع المستجدات، وابتكار الفرص عبر البحث والابتكار وريادة الأعمال.

وأعرب سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ونائب رئيس مجلس أمناء كليات التقنية العليا، عن اعتزازه بتخريج دفعة جديدة من الطلبة، مثمناً الدعم الكبير للقيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تمكين شباب وبنات الإمارات بالعلوم والمهارات، ليبدعوا وينتجوا وينافسوا عالمياً.

وقال إن الخريجين يمثلون نموذجا لجيل طموح قادر على الريادة في مجالات التقنية والابتكار، حيث أعدّتهم الكليات بالعلوم التطبيقية والمهارات التكنولوجية ليساهموا في التنمية والبناء، ويكونوا جزءاً من قصة نجاح الوطن.

وأكدت سعادة هالة يوسف بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي وعضو مجلس أمناء الكليات، أن كليات التقنية حريصة على إعداد كفاءات نوعية تحاكي الحاضر وتستعد للمستقبل، موضحة أن الشباب الخريجين يمتلكون مهارات تمكنهم من الإنتاج والإبداع في مجالاتهم الحيوية.

من جانبه، أشار سعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير وعضو مجلس أمناء كليات التقنية العليا، إلى أن تخريج هذه الكوكبة من الطلبة يجسد الرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، مؤكداً أن كليات التقنية العليا حريصة على تخريج كوادر وطنية وفق أرقى المعايير العالمية، ورواد أعمال قادرين على تأسيس شركاتهم الخاصة ليكونوا مستقبلا قصص نجاح في عالمي الأعمال المفتوح والتنافسي.

وأعرب سعادة الدكتور سامر سيف السماحي، عضو مجلس أمناء كليات التقنية العليا، عن ثقته بأن الخريجين سيكونون ركيزة أساسية تدعم توجهات الدولة وتلبي تطلعاتها التنموية، مهنئاً الخريجين على ما حققوه من تفوق وتميز علمي عكسوا من خلاله حرصهم على أخذ مواقعهم في سوق العمل، وأن يكونوا شركاء في بناء مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة.

وأكد الدكتور خالد الحمادي، المدير التنفيذي لكليات التقنية بالشارقة، أن الخريجين يحملون اليوم شهادات أهلتهم علميا وتطبيقيا لدخول سوق العمل بكل جدارة، موضحاً أنهم موزعون من مختلف مناطق الدولة ليساهموا بتخصصاتهم ومهاراتهم في تحقيق رؤية وخطط التطوير في كل إمارة وفي مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن أعداد الخريجين في تزايد سنوي، وكذلك معدلات توظيفهم، مما يعكس مدى ملاءمة البرامج لمتطلبات سوق العمل، ويؤكد تميز الخريجين وثقة جهات العمل بمخرجات الكليات.

وأعرب الدكتور حسان المهيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية برأس الخيمة، عن فخره بانطلاق موسم احتفالات التخرج لمجمع كليات التقنية من إمارة رأس الخيمة، والذي سيمتد إلى مختلف إمارات الدولة، مؤكداً الدور المحوري للكليات في إعداد الآلاف من الكفاءات الوطنية سنوياً.