حمدان بن زايد يزور مدينة الظنة في منطقة الظفرة ويطلع على مشاريع "أدنوك" الإستراتيجية

منطقة الظفرة في 20 سبتمبر/ وام / زار سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مدينة الظنة في منطقة الظفرة، حيث اطّلع سموّه على مستجدات المشاريع الإستراتيجية في القطاعات الصحية والمجتمعية، إضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية، والمرافق الحيوية والخدمية، التي تنفذها "أدنوك" في المدينة.

وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن زايد بالنهضة الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، منوهاً بالدور المحوري لمجموعة "أدنوك" في دفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز جودة الحياة من خلال مشاريعها في منطقة الظفرة ومدينة الظنة، وإسهاماتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأثنى سموّه على كفاءة وتفاني كوادر المجموعة من أبناء وبنات الوطن، ومشاركتهم الفاعلة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمزود عالمي مسؤولٍ وموثوق للطاقة.

وكان في استقبال سموّه خلال الزيارة عددٌ من مسؤولي الإدارة التنفيذية وكوادر "أدنوك" ومجموعة شركاتها.

واطَّلع سموّه على مستجدات أبرز المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، ما يشمل التطوير المستمر لمستشفى الظنة، الذي يُعدّ أحد أكبر المستشفيات متعددة التخصصات في منطقة الظفرة، ويقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لموظفي "أدنوك" وعائلاتهم وأفراد المجتمع في المنطقة.

كما تعرف سموّه على تفاصيل مبادرة "واحة الظفرة للعطاء" التي تنفذها "أدنوك" مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، من ضمنهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعددٌ من الجهات الحكومية، وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف "عام المجتمع" وتهدف إلى إطلاق مشاريع صحية خيرية تحدث أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المرضى وأسرهم، ومن أبرزها "دختر الظفرة" التي تعنى بدعم صحة وجودة حياة كبار المواطنين في منطقة الظفرة، و"صوت الأمل" لعمليات زراعة القوقعة واستعادة حاسة السمع.

كما اطّلع سموّه على سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية الرائدة التي تنفذها "أدنوك"، بما فيها مشروع استراحات الشاحنات على طريق الشيخ خليفة الدولي، والذي من المتوقع تشغيله مع نهاية سبتمبر الجاري ويهدف إلى تعزيز سلامة مستخدمي الطريق وسائقي الشاحنات، من خلال أربع استراحات متكاملة تشمل خدمات التزود بالوقود، وغرفاً للاستراحة والصلاة، ومطاعم ومحالاً تجارية.. ومشروع "مركز الظنة للملاعب الرياضية"، الذي يضم مرافق متكاملة وخدمات متطورة تلبي احتياجات مرتاديه من مختلف الفئات.

رافق سموّه خلال الزيارة سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين في منطقة الظفرة.